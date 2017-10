Argentina-Perú: un partido clave con una reventa más cara que la final de Rusia 2018

La Selección argentina jugará hoy el que para muchos es el partido más importante de su historia, cuando reciba a Perú en la mítica Bombonera por las Eliminatorias Sudamericanas, ya que está obligado a ganar para mantener la ilusión de clasificarse de manera directa al Mundial de Rusia 2018.

Por eso, cuando las entradas para el trascendental encuentro que no eran nada económicas se pusieron a disposición de la gente, tanto las plateas como las "populares" se agotaron rápidamente. De hecho las generales "volaron" vía internet en 20 minutos, lo que generó enojo y sospechas.

En estas circunstancias, obviamente explotó la reventa en los diferente sitios dedicados a la comercialización de tickets "entre terceros". Y lo que en un momento parecían precios demasiado altos para un choque de estas características, en el día de ayer se convirtieron en "asombrosos". En la página de la internacional StubHub, por ejemplo, las localidades se agotaban rápidamente y a medida que uno chequeaba los costos de cada ubicación iban desapareciendo las ofertas.

Pero lo más llamativo es que por asientos en las plateas Media A y B se llegaban a pedir más de $ 30.000, es decir casi el doble de lo que vale en este momento una ubicación para la final de Rusia 2018 en el mejor lugar del Estadio Olímpico Luzhnikí, en Moscú, cuyo costo oficial ronda los u$s 1000, o sea $ 18.000, un precio que seguramente también debe ser histórico para la Argentina.

Mientras tanto, al mediodía del miércoles se conoció la noticia a través de las redes sociales que la AFA y la empresa Ticketek sacaron a la venta un remanente bastante importante de entradas para varios sectores. Se trata de plateas Media y Alta a valores de $ 2800 y las preferenciales Norte 2 y Sur 1, a $ 4800, quizás hoy aún haya disponibles.

El partido

El encuentro se disputará a partir de las 20.30 hs, contará con el arbitraje de Wilton Sampaio de Brasil, e irá televisado a través de TyC Sports y la Televisión Pública.

Argentina viene de empatar como local ante Venezuela en la fecha pasada, se encuentra en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 24 unidades y, si bien tiene los mismos puntos que Perú, el equipo incaico lo supera en diferencia de gol y está en la cuarta ubicación, la última plaza para acceder al Mundial directamente. Por esa razón el elenco dirigido por Jorge Sampaoli está obligado a conseguir un triunfo para no tener que jugar el repechaje, ya que el quinto en la tabla de posiciones deber jugar una repesca ante Nueva Zelanda.

Además, en caso de no conseguir una victoria, Argentina deberá ir a buscarla ante Ecuador en la altura de Quito el próximo martes 10 de octubre mientras que Perú recibirá a Colombia. Sampaoli probó tres equipos, pero no definió quienes jugarán. De todas formas, en una práctica frente a un combinado de la Sub 20, paró en cancha a Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano y Marcos Acuña; Lucas Biglia y Ever Banega; Alejandro "Papu" Gómez, Lionel Messi, Angel Di María; y Darío Benedetto.