Apple no invirtió un dólar, pero es la marca más recordada del Mundial

Terminó el Mundial y de esta forma se cerró una gran vitrina para las marcas. Los patrocinadores oficiales invirtieron grandes sumas de dinero para garantizar su visibilidad, pero Apple se convirtió, y quizá de manera casual, en la gran ganadora del evento sin invertir un sólo dólar.

El tema no es menor si se consideran los ingresos que la FIFA reporta en concepto de patrocinios. Durante el periodo 2011-2014, de acuerdo con el reporte financiero de la entidad, de los más de u$s 5000 millones que recaudó, el 49% correspondieron a derechos de transmisión por TV, mientras que el 29% provino del marketing y el restante 28% fue producto de diversos ingresos.

De esta manera, para el ciclo 2015-2018, la FIFA incrementó su cartera a 34 socios frente a los 20 que participaron durante 2014 con el objetivo de aumentar la presencia de firmas regionales. Aunque esta jugada no resultó como se esperaba, datos del Financial Times señalaron que los patrocinadores permitieron cubrir los gastos ligados a la organización del Mundial proyectados en u$s 2200 millones.

Sin embargo, y aún cuando la empresa tecnológica no contribuyó con estos números, se convirtió en la marca más recordada del Mundial de Rusia 2018 de acuerdo a un informe de Mediaset que publica el sitio Merca2.0, que ubica a la firma como la marca con mayor índice de recordación durante la Copa, incluso por encima de Coca-Cola.

Las razones que explican el fenómeno son diversas; sin embargo, la más clara es la cantidad de dispositivos y accesorios con su logotipo que tanto jugadores como aficionados utilizaron durante todo el torneo.

Incluso teniendo en cuenta que la FIFA tiene reglas estrictas para evitar lo que es conocido como "marketing de emboscada" (publicidad gratuita por aparición). El organismo busca evitar que una marca o empresa, que no es auspiciante, se beneficie al pagar a jugadores por usar sus productos antes o durante los partidos. Es por eso que cualquier jugador que use algún producto no aprobado debe cubrir el logotipo de la compañía.

No obstante, en el caso de Apple y algunos de sus productos esto es casi imposible. ejemplo claro son los Beats, auriculares emblemáticos de la empresa que resultan inconfundibles y que fueron utilizados por diversos competidores de la justa. Lo mismo ocurre con sus celulares, los iPhone

Y aunque Apple no haya puesto plata como patrocinador de Rusia 2018, si lo ha hecho en agresivas campañas publicitarias y de mercadotecnia a lo largo de su historia, acciones que ahora muestran su efectividad al tiempo que rinde sus frutos justamente como lo demuestra el estudio mencionado.

Algunos de los principales socios de la FIFA son Coca-Cola, Adidas, y Anheuser-Busch.