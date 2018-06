Ansaldi pidió "disculpas por la foto porque a mucha gente le molestó”

El defensor Cristian Ansaldi pidió disculpas por la polémica que se generó en torno a la publicación de una fotografía en su cuenta de Instagram que lo mostró junto a su esposa en un hidromasaje durante el día libre que dispuso el director técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli.

“Pido disculpas por la foto porque sé que a mucha gente le molestó. Lo hice inocentemente”, remarcó Ansaldi, en diálogo con la señal deportiva de cable TyC Sports.

El actual lateral de Torino de Italia explicó que “a veces uno no se da cuenta de la dimensión” que conlleva todo lo que sucede en torno a la Selección Argentina.

“Pido disculpas porque quizá a alguna gente le molesto. La foto la sacó mi hijo Michael de 5 años. Lo que me molestó es cómo puede haber que haya gente que piense mal. Sé que quizá molestó un poco la foto, pero no lo hice con esa intención”, añadió.

La foto de la polémica entre Cristian Ansaldi y su esposa, Lucila Ahumada.

Ansaldi también comentó que hoy le agradeció su apoyo al mediocampista Javier Mascherano, quien en medio de la polémica, respaldó a su compañero de equipo.

“Hoy le agradecí el apoyo a Mascherano. Quizá si esa foto la tomaba hace unos 30 días no pasaba nada o no era igual”, agregó.

Ayer, Mascherano se refirió a la polémica que surgió en la Argentina después que el defensor Cristian Ansaldi publicara dos fotos con su esposa en un yacuzzi y otra comiendo un asado con varios familiares, tras el entrenamiento de ayer.

“Ansaldi fue a ver a la mujer y hace 20 días no la veía... Si vos en tu día libre no podes ver a tu mujer y tus hijos yo no lo entiendo”, remarcó El Jefecito.

En México se desató un escándalo sexual

La polémica generada en torno al día libre otorgado por Sampaoli fue superada con creces por el escándalo desatado en torno a la selección de México.

En México se desató el escándalo por la fiesta de los 8 futbolistas de la selección.

En un día libre dispuesto por el entrenador mexicano Juan Carlos Osorio, ocho futbolistas aztecas se reunieron con 30 acompañantes o escorts VIP (damas de compañía) y protagonizaron una fiesta en la casa de Las Lomas, que se prolongó durante varias horas e incluyó baile, tragos, y juegos, entre otras actividades.

El escándalo ocurrió 48 después de que el combinado mexicano superara por 1 a 0 a su par de Escocia.

Los jugadores que habrían participado del encuentro fueron el Memo Ochoa, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Jonathan y Giovanni Dos Santos, Raúl Jiménez y Marco Fabián.