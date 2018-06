Amistoso polémico: Israel no demanda a la AFA, que igual debe pagar u$s 1,5 millón

La Asociación de Fútbol de Israel (IFA) no demandará a la AFA ni solicitará que el seleccionado nacional no participe del Mundial de Rusia, aunque sí presentó una queja ante la FIFA contra la Asociación de Fútbol de Palestina (PFA) y el presidente del citado organismo, Jibril Rajoub, por la cancelación del amistoso entre Argentina e Israel previsto para mañana en Jerusalén. De esta forma, la Federación israelí puso fin a las especulaciones surgidas en relación a que Comtec, la empresa local que estuvo encargada de la organización, le iba a pedir a la IFA que reclamara a la FIFA la exclusión de Argentina de la Copa por "discriminación religiosa". La IFA hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter en una decisión que deja al margen de toda acción a la AFA y al conjunto "albiceleste".

"Nos enfrentamos a un acto de terrorismo futbolístico por parte de la Federación palestina. No se trata simplemente de otro discurso más ante el congreso de la FIFA o de una propuesta más en la agenda, sino de amenazas contra los jugadores que vienen a Israel", dijo el vicepresidente de la IFA, Rotem Kamer

En tanto que la productora Comtec sí exigirá un resarcimiento económico de alrededor de u$s 1,5 millón.

Por otra parte, el canciller argentino Jorge Faurie descartó la posibilidad de que la suspensión del encuentro vaya a dañar las relaciones bilaterales, a las que consideró "muy fructíferas, no sólo en términos políticos sino también comerciales". "Es obviamente penoso que una selección que tiene el brillo de la nuestra no haya podido jugar no sólo ante los israelíes, sino ante la enorme comunidad de argentinos que residen en Israel. Era una fiesta, una gran alegría, hay gente a la que no le gustan las alegrías ajenas", sostuvo. Y sobre el vínculo entre ambos países resaltó que "Hay un potencial enorme y esto quedó de manifiesto con la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a la Argentina, en septiembre pasado, la primera de un premier de ese país desde la fundación del estado de Israel", añadió. Reveló que Netanyahu se comunicó con Macri para que intercediera, y que el presidente argentino "recogió la inquietud, pero los jugadores, las autoridades de la selección y los directivos, habían entendido que no estaba creado el clima".

"A pesar de que la seguridad física estaba dada, no se sintieron en un estado de ánimo por esa campaña tan cruel que se ejerció sobre ellos de presión psicológica y pensando en sus familiares, y eso de alguna manera es comprensible", dijo.

En la misma sintonía, el embajador iraelí, Ilan Sztulman, expresó en FM Late que "Esto no tiene nada que ver con el gobierno argentino. La AFA es una institución autárquica y los derechos de los partidos los maneja una empresa privada". "No sentimos que la selección argentina haya discriminado religiosamente a Israel".