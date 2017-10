Amazon sale a competirle a Nike y Adidas con su propia marca de ropa deportiva

Amazon sube su apuesta en deporte. El gigante estadounidense del e-commerce ha iniciado negociaciones con algunos de los mayores proveedores de moda deportiva que tienen su base de operaciones en China para impulsar su propia marca en este segmento de mercado.

La compañía ya inició contactos con Makalot Industrial, un grupo industrial de Taiwán, proveedor de artículos de moda para Gap, Uniqlo o Kohls, y con Eclat Textil, otro proveedor taiwanés que tiene entre sus clientes a Nike y Under Armour.

Aunque según la agencia Bloomberg, la firma aún no habría alcanzado acuerdos concretos a largo plazo con estos socios industriales y, por el momento, sólo les habría encargado pequeñas colecciones para testar este mercado,

Tras anunciar esta semana la intención de convertirse en un nuevo jugador en el mercado de la ropa deportiva, las marcas tradicionales del sector se vieron afectadas en los mercados bursátiles. Por ejemplo, de acuerdo a Forbes (México), Under Armour experimentó un descenso de 2.8% en el valor de sus acciones, en tanto que Nike tan sólo un 0.3%. Pero quien más lo notó fue la canadiense Lululemon, cuyas acciones descendieron un 4.9%.

Esto no ha sentado bien a la millonaria industria ya que no se encuentra en su mejor momento. Nike reconoció el mes pasado que este trimestre se espera un descenso en la compra de sus productos en Estados Unidos. Mientras que Under Armour en agosto disminuyó las previsiones anuales de venta.

Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es consciente del crecimiento que ha experimentado la venta de ropa a través de internet. En 2016 la compra online de estas prendas representó un 19% de sus ventas totales. Además, pretende centrarse en las brechas de inventario de las marcas que a veces no colocan todo en su web o no tienen la capacidad para atender.

Por eso se ve como una oportunidad que la gente acuda a Amazon para encontrar el mismo producto que la competencia por distintas razones no ofrece.

Hace unos meses, Amazon contrató a Kirsten Harris, quien se incorporó como gerente de marca senior para ropa activa del gigante minorista. Harris había dirigido el proyecto de ropa deportiva para mujeres en Nordstrom, y desarrollo de productos para marcas como Eddie Bauer o Nike.

El grupo de ecommerce ha empezado a lanzar ya sus propias marcas de moda. El pasado septiembre, Amazon puso en marcha Find, una marca diseñada en Londres y producida por algunos de los principales proveedores de Inditex. Las marcas propias es una de las áreas que más está tratando de impulsar Amazon actualmente. La división europea y la estadounidense funcionan de forma independiente y, mientras en Estados Unidos ya hay alrededor de siete marcas en el mercado, como Lark&Ro y Society New York, por ejemplo, en Europa, la primera ha sido Find.