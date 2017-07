Al final Boca se puso firme y descartó la compra de Centurión

Después de muchas idas y venidas, la dirigencia de Boca decidió finalmente descartar la compra de Ricardo Centurión, un tema que generó gran polémica entre los hinchas en los últimos días. El jugador había demostrado, y casi exigido, a través de las redes sociales su intención de quedarse en el club, y el presidente Daniel Angelici ya había aceptado su continuidad a pedido del DT Guillermo Barros Schelotto, pero el último evento que protagonizó en una discoteca de Lanús en la previa de la firma de su nuevo contrato conspiró definitivamente contra esta posibilidad y se le "bajó el pulgar".

Por su incorporación, Boca debía abonar u$s 4,2 millones a San Pablo por el 70% de su pase y u$s 1,5 millón a Racing por el otro 30%.

Centurión, de 24 años y que estuvo un año a préstamo desde el mencionado conjunto brasileño, fue denunciado por agresión y amenazas el fin de semana pasado. El hecho, que se agrega a otra denuncia de su ex novia por violencia de género, obligó a una reunión entre Angelici y el representante de Centurión, cuando se debía firmar la incorporación del atacante.

"Angelici me comunico que en acuerdo con el cuerpo técnico retiraba la oferta", dijo Alejandro Mazzoni, manager del delantero, a TyC Sports. "Es una lástima porque Ricardo soñaba con seguir jugando en Boca".

Poco antes, el delantero se había referido al tema. "Que lástima, Boca, que te hagan esto teniendo una dirigencia y un presidente tan poco serio", escribió en su cuenta de Instagram.

"Dejé todo y me vine para firmar con Boca, nunca me quisiste, me dediqué al máximo y me entrené como pocos se entrenan. Cuerpo médico, utileros, los demás me soltaron la mano", agregó.

Centurión además había protagonizó otros escándalos impropios para un integrante de un plantel profesional de fútbol. En el 2016, a la salida de una discoteca chocó a tres automóviles y se dio a la fuga. El mismo año publicó fotos desnudo en una concentración del equipo y luego apareció en un video protagonizando una pelea en un hotel de Mar del Plata.

Mazzoni agregó que "Los dirigentes de Boca nunca lo quisieron a Ricky, y éste fue el momento para presionar a Barros Schelotto y el director técnico no soportó la presión. Guillermo le pidió la semana pasada al jugador que no firme contrato con Genoa. Y ahora, ¿es tan grave lo que pasó el sábado para soltarle la mano", dijo el representante.

Sin embargo, allegados a la dirigencia "xeneize" señalaron que varios directivos del club se enteraron que nunca hubo un interés real de Genoa para contratar a Centurión, quien no se fue en buenos términos cuando pasó por esa entidad.