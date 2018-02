Agüero casi se agarra a las piñas con los hinchas del Wigan

Wigan Athletic hizo historia ante uno de los mejores clubes de Europa en la actualidad: le ganó 1 a 0 a Manchester City y lo eliminó de la FA Cup inglesa. En el final, el máximo anotador histórico de los "ciudadanos", Sergio Agüero, casi termina a las piñas con los hinchas rivales.

Según se aprecia en un video que rescató la BBC, cuando la alegría de la parcialidad local invadió la cancha y los del City se iban con la cabeza gacha al vestuario, el Kun se trenzó con un hincha de Wigan con un par de manotazos, pero por suerte no pasó a mayores ya que los separaron con éxito.

A pesar de estar en la tercera división del fútbol inglés, en el 2013 conquistó la FA Cup, y justamente en la final le ganó 1 a 0 al Manchester City, en el mítico estadio de Wembley.

Las imágenes de televisión también mostraron el lanzamiento de objetos, incluyendo una valla publicitaria a agentes de la policía desde la zona de la grada donde estaban los seguidores del City. Guardiola dijo que estaba en el vestuario y que no fue testigo del incidente de Agüero. "Es más seguro cuando los aficionados no están ahí, pero a veces puede pasar", dijo el catalán.

Su contraparte del Wigan, Paul Cook, también estaba en el vestuario al momento de los incidentes. "No es correcto (las invasiones de cancha), pero no vi los incidentes, así que prefiero no opinar. Pero la seguridad de los jugadores es lo primordial para todos", estimó.

Los hinchas del Wigan invadieron masivamente el campo, tras el triunfo de su equipo.

El Wigan se transformó en una especie de verdugo moderno del conjunto que ahora dirige Pep Guardiola, ya que lo privó de acceder a los cuartos de final de la competencia, pero también lo había vencido en los dos anteriores choques por esa copa.

