Acompañar a la selección al Mundial costará al menos u$s 3000 por persona

En el último partido de las Eliminatorias, tras dos años de sufrimiento y tres directores técnicos, la Argentina consiguió su pase en forma directa a la Copa del Mundo. Tras un inicio aterrador, con un gol del local en los primeros 45 segundos del partido, el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli se recuperó, lo dio vuelta, se impuso 3-1 con goles de Lionel Messi y se clasificó sin la necesidad de otros resultados o de un repechaje.

Ahora, lo que resta es que el equipo se consolidé y consiga una buena actuación en Moscú, adonde seguramente viajarán miles de argentinos a acompañar a Lionel Messi y compañía. En este sentido, volar a Moscú implicará por lo menos realizar una escala en otra ciudad europea como Madrid, Ámsterdam, Londres, París, Roma o Frankfurt. En caso de comprar un vuelo con 2 o más escalas, estas podrán implicar combinaciones en las mencionadas ciudades, más otras como San Pablo, Río de Janeiro, Lisboa, Nueva York, Estambul, Dubai o Doha.

Según datos aportados por el sitio especializado Despegar.com, las tarifas para viajar y alojarse en Moscú son las siguientes: un pasaje para la segunda quincena de junio de 2018, ida y vuelta desde Buenos Aires, tiene un valor que arranca en los u$s 1800. Un hotel 3 estrellas, con desayuno, base doble, por noche, también en Moscú, para la segunda quincena de junio 2018, tiene un costo por noche desde los u$s 35, multiplicado por 30 noches, que es lo que puede durar todo el evento da u$s 1050. Mientras que un hostel 3 estrellas para 2 personas, vale desde u$s 8.

Una vez allí, las mejores formas de desplazarse serían: alquilar un auto, ya que es la opción de transporte más cómoda. A precios de agosto 2017, un vehículo de categoría económica tiene un costo diario desde los u$s 83. Otra alternativa económica y práctica es sacar la tarjeta turística PassCity, que además cubre los ingresos a los principales museos moscovitas y de San Petersburgo. El precio para una persona, por 3 días, es actualmente de alrededor de u$s 100. Con ese abono, el turista puede desplazarse en transporte público o en taxi y hasta beber café sin pagar en la cadena DoubleB. A todo esto hay que agregarle lógicamente el precio de las entradas, que oscila entre los u$s 220 y los u$s 1100, dependiendo del partido y la ubicación en la cancha.

Por otra parte, en los meses de junio y julio Moscú está en pleno verano y es la mejor época para conocerla. Su clima es templado y los días muy largos: amanece a las 5 y anochece a las 22 hs. Las temperaturas rondan los 23 C, pero pueden bajar hasta los 15 C o subir hasta los 35 C. Si bien es aconsejable llevar ropa ligera, desde la agencia dicen que hay que tener en cuenta que las noches acostumbran a ser frescas.

En lo que tiene que ver con la alimentación, de acuerdo con la experiencia y las reviews de los usuarios de Despegar, el 41% gastó en promedio entre u$s 20 y u$s 50 por día en alimentos y souvenirs. La comida es muy variada y tiene una gran cantidad de platos típicos. La sopa es uno de los platos principales y las carnes más comunes son el pescado, el gamo y las aves.