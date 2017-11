Academias de rugby, un fenómeno que crece

La Argentina tiene una larga tradición de escuelas primarias y secundarias con rugby como deporte principal. Tal vez el caso más conocido hoy sea el Cardenal Newman, el selecto colegio donde hizo la secundaria el presidente Mauricio Macri y parte de su Gabinete. Pero también están el Champagnat, el La Salle, el St. Albans y San Andrés, entre otros, todos colegios que son un semillero de sus clubes que compiten en las distintas categorías de la URBA pero que no son de fácil acceso.

El rugby está creciendo en todo el mundo y, desde hace una década, comenzaron a crearse academias en varios países que son potencia del deporte ovalado. Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Irlanda y Sudáfrica, aprovechando el éxito de sus equipos y seleccionados, detectaron oportunidades de negocio en la enseñanza del rugby a los niños y adolescentes de 10 a 19 años, a equipos y a entrenadores de todo el mundo.

Otro punto que tiene un gran atractivo, en especial para los latinoamericanos, es el aprendizaje del idioma, ya que las principales academias se encuentran en países anglosajones y cuentan con programas de idiomas. Además del plus de viajar y conocer otras culturas.

Por lo general, las academias de rugby son lideradas por ex jugadores de élite y entrenadores de selecciones. Por otra parte, además, cuentan con un staff nutrido de jugadores en actividad, profesionales en su mayoría.

Nueva Zelanda, como no podía ser de otra manera, es el país que más academias tiene asociadas a las distintas provincias y colegios tradicionales donde se juega rugby regularmente. Aprovecha, además, la marca All Blacks, enseñando el sistema de entrenamiento y alimentación que hizo grandes a los de negro.

Entre las academias que se destacan están la International Rugby Academy of New Zealand (IRANZ), con sede en Wellington, que ofrece programas de alto rendimiento para jugadores, equipos y entrenadores. En sus 15 años, se formaron practicantes de 35 países. Uno de sus graduados conocido es Julian Savea, el wing de los All Blacks de 27 años.

También se puede aprender rugby world class en la Auckland Rugby Academy, liderada por el veterano Andy Dalton, quien fue presidente de la Unión de Rugby de Nueva Zelanda, además de jugador de los All Blacks entre 1978 y 1987,k colgando los botines como capitán. Esta academia cuenta con un Centro de Alto Rendimiento y programas especiales para grupos e individuos. Cuenta con un nutrido staff de ex jugadores de élite y entrenadores que buscan trabajar en mejorar las habilidades técnicas y tácticas del rugby con foco en el juego de seven.

En 2016, fue creada la Toki Academy en Nueva Zelanda, a cargo de Jacob Ellison, jugador profesional de los Hurricanes del Súper Rugby, del Fukuoka Sanix de Japón, y fue parte de los Maorí All Blacks. En octubre estuvo de viaje por Buenos Aires, brindando clínicas en distintos clubes y acompañando a los All Blacks en su gira por la Argentina. Toki se enfoca en el aprendizaje de los niños y adolescentes que van de 10 a 18 años. Aunque también busca relacionar al deporte con el turismo y el idioma. Tiene acuerdos con distintos distribuidores en la región que brindan un servicio completo: estadía, comidas, indumentaria, academia sin incluir el pasaje.

La Premiership Rugby Academy es el proveedor oficial de los campamentos de los clubes ingleses, con acceso a los mejores jugadores y al mejor equipo de entrenadores.

Los campamentos de la academia se enfocan principalmente en niños de entre 6 y 17 años que cada año participan en actividades durante los períodos de vacaciones escolares. Si bien están enfocados a jugadores infantiles y juveniles ingleses, son abiertos a todo el mundo, pudiendo contratar el servicio y abonando los costos correspondientes que incluyen la estadía, comidas, indumentaria y el acceso al rugby de categoría internacional.

Otras academias son la Stellen Bosch y la Investec en Sudáfrica, así como la New Zealand Sports Academy de Rotorua, entre otras. En Argentina está la Skills Rugby Academy que tuvo su primer actividad en Alta Gracia en el mes de octubre.

La lista es larga porque es un fenómeno que está en auge. En general, los camps, actividades e internados tienen una duración de cuatro semanas a dos meses, en períodos vacacionales, con costos que arrancan en los u$s 3.500 sin incluir los aéreos.