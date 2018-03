A pocas horas del inicio del torneo, los futbolistas decidieron no salir a cancha

Capitanes y referentes de equipos de Primera División del fútbol argentino se reunieron ayer en la sede porteña de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para evaluar si aceptaban reiniciar hoy el torneo luego de la propuesta de la dirigencia por las deudas económicas. Finalmente la decisión resultó negativa hasta tanto no se cobren todas las deudas que muchos clubes mantienen con sus integrantes.

Mientras, en AFA, los dirigentes permanecían en búsqueda de destrabar el conflicto, y a la espera de los $ 350 millones depositados por el Gobierno, que no cubre la cantidad necesaria para destrabar el conflicto. Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se intimó al gremio que conduce Sergio Marchi a "suspender la huelga" y abrir "negociaciones" con los clubes durante un plazo de 15 días.

Del mismo modo también se intimó a la AFA y a los clubes a "otorgar tareas de modo normal y habitual a todo su personal" y a "abstenerse de tomar represalias de ningún tipo" con los jugadores en relación a este "diferendo planteado".

El Ministerio, finalmente, exhortó a "las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los que mantienen diferencias" y adelantó la convocatoria a una audiencia.

El sindicalista y presidente de Independiente, Hugo Moyano, aseguró que le "sorprendió" el paro, pero consideró que están "en todo su derecho", en el marco de la crisis que atraviesa el fútbol argentino. "Me sorprendió, pero los jugadores tienen sus razones, está bien lo que hacen, defienden sus derechos", sintetizó quine fuera durante muchos años secretario general de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) y líder de Camioneros, en las puertas de la AFA. "Es una pena haber llegado a esta situación. Creo que se va a llegar a una solución, lo que pasa es que es un marco complicado, porque si no hay dinero esto por ahora no se resuelve", agregó en relación en que aún no entró el dinero que debía girar el Gobierno para que se reanude el fútbol argentino. Moyano, pese a esto, se mostró optimista. "Creo que se va a resolver en breve. La sociedad está esperando una solución", sentenció.

El regreso oficial del certamen debía ser a las 19 con el partido entre Rosario Central y Godoy Cruz. A continuación, a las 21.20, el Nuevo Gasómetro sería el escenario del segundo partido entre San Lorenzo y Belgrano de Córdoba.

En tanto, la fecha debía com pletarse sábado con Temperley - Tigre (17 hs); Vélez - Estudiantes (19 hs); Aldosivi - Atlético de Rafaela (19.10 hs); Racing - Lanús (21 hs); y Atlético Tucumán - Sarmiento (21.20 hs): Mientras que el domingo será el turno de Defensa y Justicia - Newell’s (17 hs); Gimnasia La Plata - Quilmes (17 hs); River - Unión (19 hs); y Banfield - Boca (21 hs). La fecha cerraba el lunes con Patronato - Arsenal (19 hs) y San Martín (San Juan) - Huracán (21.15 hs).