A pedido de Guardiola, el Manchester City se asegura al "Kun" por u$s 70 millones

Cuando a principios de febrero el conjunto inglés confirmó mediante un comunicado la llegada al club del director técnico Pep Guardiola, la mayoría de los medios especializados de Europa coincidieron en que el argentino Sergio "Kun" Agüero sería el jugador "emblema" del proyecto del nuevo entrenador, que si había un integrante del equipo que tenía asegurado su puesto es el ex Independiente, y por si fuera poco resaltaron el deseo del catalán de que "Kun" sea el Leo Messi en el City que se viene.

"Me recuerda a Romario cuando lo veo pisar el área", había comentado Guardiola a sus íntimos en varias oportunidades.

Pues bien, ahora el diario local The Sun acaba de confirmar que el delantero va a ampliar su contrato hasta 2020. De acuerdo a la información, Agüero va a cobrar en los próximos cuatro años una cantidad cercana a los 65 millones de euros, es decir un poco más de u$s 70 millones.

Según releva el diario As de España, la renovación supone para el argentino una subida de salario y un año más de contrato, ya que el que aún tiene vigente expiraba en 2019. La nueva firma es una declaración de intenciones tanto del club como del jugador, y un claro mensaje de recibimiento para el actual DT del Bayern Munich, quien se hará cargo del City en el mes de junio. Su actual técnico, el chileno Manuel Pellegrini, siempre ha sido un gran defensor de Agüero: "Es un gran jugador, muy importante para este equipo. Tenemos la suerte de tenerlo con nosotros y estoy seguro de que va a continuar mucho tiempo aquí", dijo el sábado en rueda de prensa.

De 27 años, el argentino ha disputado esta temporada 27 partidos sumando todas las competiciones, consiguiendo 18 goles y 4 asistencias.

"Willy" Caballero, el héroe

El arquero argentino Wilfredo Caballero, de 34 años, fue figura ayer en la obtención de la Copa de Liga al atajar tres tiros desde la definición con tiros penales a Liverpool, lo que le permitió a Manchester City levantar por cuarta vez el trofeo del certamen inglés, en el histórico césped del estadio de Wembley de Londres. El encuentro había terminado empatado por 1-1, con los goles de los brasileños Fernandinho para el City y Coutinho para el Liverpool en tiempo reglamentario, lo que obligó a jugar 30 minutos suplementarios, instancia en la que se mantuvo la igualdad. Para desempatar se llegó a la instancia de los tiros desde el punto penal, lo que le permitió a Caballero consagrarse en figura al contener las definiciones de Lucas Leiva, Coutinho y Adam Lallana y definir la tanda desde los doce pasos por 3 a 1 a favor del Manchester City, que alineó también a Kun Agüero, Pablo Zabaleta y Nicolás Otamendi.