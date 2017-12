2017: el año que inició el cambio

Sin lugar a dudas, el polo mostró cambios en su presentación y juego; la incorporación de equipos, las modificaciones en las reglas, el Abierto femenino, la oportunidad de participar como deporte exhibición en los Juegos Olímpicos de la Juventud el año próximo, las atracciones en Palermo y los cambios en la dirección de la Asociación Argentina de Polo son algunas de ellas.

Cantidad de equipos y su clasificación

El aumento o disminución de equipos no esta definido aun para el próximo año. Si bien ya hay equipos clasificados para la Triple Corona, la reciente disolución de Alegría, uno de los equipos que estaba para pelear la punta y que dejó afuera de la final de Hurlingham a La Dolfina, como también la posibilidad de anotarse hasta el primer día de mayo de 2018, deja las puertas abiertas a aquellos que quieran ser parte del mejor polo del mundo. Claramente, la idea es darle lugar a los jugadores de alto handicap, como ya se probó en este año. Sin embargo, la experiencia de 2017 confirma que los equipos nuevos deben saber adaptarse al juego de los mas grandes y con mayor experiencia. Los partidos que se vieron en los torneos mostraron una diferencia a la hora de estar organizados. Esto no quiere decir que los partidos no sean de nivel, ya que hasta la ultima bocha es tomada con atención. Además, incentiva a los jugadores a proponerse estar en el mayor torneo, mejorando su nivel y abriendo la competencia. Son casos tangibles los de este año como por ejemplo Alfredo Bigatti de la mano de los Novillo Astrada y Julián De Lusarreta con ayuda de los Heguy.

Para el próximo año, los primeros siete del ranking pre-clasifican directo para la Triple Corona. Ahora bien, Alegría, que estaba tercero, se disolvió, y al perder el 75% de su esencia deberá armar de nuevo de la mano del quien quedó como su único integrante Mannix. Los demás Ulloa, Sola y Caset están en busca de un nuevo proyecto.

Por otra parte, el equipo de Chafaleufú esta en duda con uno de los mas experimentados, Eduardo Heguy, que al cierre de esta edición no había decidido si continuará. La Irenita, a su vez, logró la clasificación. Luego de quedar octavo en el tablero de Hurlingham y Palermo, jugó y ganó la promoción contra el campeón de la Copa Cámara de Diputados Chapaleufú Biopolo. Pero, el equipo tuvo que dejar de contar con su mejor jugador, Matías Mac Donough, por una lesión.

Modificaciones para lo que se viene

Eduardo Heguy integrante de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Polo y actual jugador de Chapaleufú, se muestra satisfecho con los cambios: "Estamos abiertos a nuevas propuestas y probar cosas para lograr el mejor producto con el mejor formato y jugar el mejor torneo del mundo".

El cambio de reglas también se hizo presente. La meta: dar mayor velocidad al juego y hacer mas atractivo el deporte, para que se luzca el jugador. Hay quienes buscan modificaciones en materia de caballos, argumentando que jugar con mas de uno por chukker hace que pierda esencia. Otros abogan por tiempos de juego más breves.

En cuanto a los resultados, la temporada no dejó dudas en cuanto a dónde, hoy, hay que buscar la primacía del juego: el comienzo de la temporada, en Tortugas, fue para el equipo de Adolfito Cambiasso. En Hurlingham, la Ellerstina se quedó con el trofeo, hasta que, de vuelta en la Catedral, La Dolfina, como pentacampeón ante su clásico rival, hizo propio al 124° Campeonato Argentino Abierto de Polo. Quedan varias cuestiones inconclusas, pero la metal final está puesta en hacer del deporte argentino algo que no solo llegue a todas los países del mundo, si no que también se permita incluir a todas las personas y se pierda esa falsa teoría de que el polo es para pocos.

Otro Abierto para recordar

El primer fin de semana de diciembre en la cancha de Palermo fue especial para la familia Cambiaso, ya que por primera vez, pudo gritar campeón dos veces. Por un lado, fue el caso del pater familias, que logró quedarse con la copa, tras el 14-13 contra la dinastía de los Pieres. Por el otro, Mia Cambiaso, la hija mayor de María Vazquez y Adolfito, junto a La Dolfina Brava, ganó el primer Abierto femenino, con un 7 a 6, sobre las chicas de negro.

No sorprende que las finales fueran muy parecidas. En ambos casos, la Ellerstina dio pelea hasta el ultimo minuto demostrando un gran polo; en ambos, hubo caídas y golpes y los dos se definieron en el chukker suplementario, lo que hizo vibrar y emocionar aún más a los espectadores que colmaron tanto la chancha uno como la dos de Palermo. Allí, Adolfo Cambiaso volvió a destacar con su taqueo y sus pases entre líneas a sus compañeros, alcanzado la marca de los 900 goles. Aunque en momentos algo molesto con las faltas, como en el 5 chukker, cuando, en medio de la cancha, se bajó de la yegua para quejarse, furioso, ante el referee, por un golpe en la mano. Otro fue Gonzalo Pieres, que intento bajarse de la yegua cuando el animal se puso nervioso y se llevó un cabezazo, que impacto sobre su nariz.

Como ya es costumbre, los partidos del principal torneo del mundo estuvieron acompañados de grandes sitios gastronómicos, shows en vivo y un momento muy emocionante cuando, en la previa de la final en la cancha uno, los dos backs (números 4 de cada equipo), Juan Martin Nero y Nicolás Pieres recorrieron la cancha en homenaje a los tripulantes del submarino ARA San Juan.

Otro momento emotivo fue el throw-in simbólico, que realizó, Salvador Condomí Alcorta, junto a Valeria Mazza. Se trata de un joven no vidente que le hace al deporte, taqueando con una bocha con sonajeros hecha por su padre.

Fuera del ámbito puramente deportivo, se logró en gran medida lo que se habían propuesto para esta temporada: hacer un polo mas inclusivo y masivo. La final fue el mejor ejemplo: desde temprano la gente ya se iba arrimando al patio donde se encontraban los paradores de los 10 equipos que disputaron los partidos de este año. Se generó un encuentro en el cual se mezclaron los aficionados con quienes sólo van a disfrutar del espectáculo; locales y, como ya es costumbre, extranjero. Al respecto, Eduardo Heguy, jugador de Chapaleufu, disputo su 31ª torneo. Miembro de la AAP, comentó en charla con El Cronista: "La cantidad de extranjeros que mueve el Abierto Argentino de Polo, con una sede de este nivel, es enorme. Por eso, todos estamos, siempre, con la cabeza puesta acá, en el país. Es donde mas nos divierte jugar, porque se juega el polo de mayor nivel, donde se juegan los torneos mas importantes y en escenarios mas lindos como es el predio de Palermo, que es único en el mundo", agregó con respecto a como es ser jugador en un entorno de este mejor nivel.

Por otra parte y desde la visión del dirigente de la AAP sostuvo: "Se está tratando de hacer un polo mas masivo, que sea practicado por más gente; que involucre a más personas, tanto alrededor de la industria como, tambien, para que vengan y aprecien los partidos, la Triple Corona, el polo del interior".

Con los sponsors como hinchada especial

La final sirvió también como espejo de lo ocurrido a lo largo de toda la temporada en materia de sponsorship. El acompañamiento de las grandes marcas y socios se hizo sentir. Sirvió para, junto al pedido de los jugadores, lograr adelantar las fechas para el primer fin de semana de diciembre. Entre las brands, por quinta vez consecutiva HSBC fue Title Sponsor del Abierto. "El 124º Campeonato Argentino Abierto de Polo de Palermo HSBC reúne al mejor polo del mundo, lo cual hace que nuestra participación siempre supere nuestras expectativas. El torneo fue todo un éxito", hizo su balance Julia Lois, Head de Marketing de HSBC Argentina.

En cuanto al trabajo que realizan año tras año en Palermo, desde el banco señalan: "Nuestra estrategia es que las personas disfruten un momento de distensión con amigos y familia al aire libre. Esto es algo muy valorado por nuestros clientes, a quienes les ofrecemos beneficios especiales para que puedan vivir un experiencia única durante el torneo. Es un momento importante de fidelización y relacionamiento con los clientes, que tienen un especial interés en este acontecimiento y que esperan este momento del año con ansias en pos de disfrutar del mejor polo en familia".

Lois agrega: "Si bien el Polo es visualizado por algunos como un deporte mas de elite, En HSBC Argentina, creemos que es un evento que con el correr de los años se va consolidando y logrando atravesar diferentes niveles socioeconómicos: los que pueden disfrutarlo de un palco VIP hasta aquellos amantes del deporte que lo vivencian en la Tribuna Dorrego. Este año, también, vimos acercarse a las generaciones mas jóvenes. La AAP renovó la apuesta para atraer a los mas chicos, complementando el espectáculo deportivo, con shows en vivo de reconocidas bandas".

Más exposición

Luego de ser parte de esta disciplina por mas de 12 años, la entidad se plantea como objetivo contribuir a la llegada de este deporte a todos los niveles socioeconómicos y a todas las edades. "Buscamos sorprender a nuestros clientes y que vivan una experiencia única. Nuestras metas se han cumplido", resumió la ejecutiva

Otro que se hizo presente fue presente fue Qatar Airways que por segundo año fue sponsor del Abierto. Tras ser elegida por Skytrax como la mejor línea aérea del mundo, el carrier se propone seguir asociada al mejor polo del mundo.

En se sentido, la estrategia de presentación fue por medio de Qatar Airways Hospitaliy y estuvo compartida con la AAP, donde ellos invitaban a los key-players del ambiente del polo mientras la aerolínea hacia lo propio con sus principales clientes. "Año tras año, aumentó considerablemente nuestra exposición como marca ligada al polo. Por eso, apostamos dentro de nuestro presupuesto, a fortalecer la tendencia. Logramos una muy buena y fluida relación con la AAP y siempre estamos viendo futuras acciones", comentó Miguel Von Der Heyden, encargado de Marketing de Qatar Airways.

Mientras, la próxima temporada ya arrancó. Los equipos están en su periodo de reorganización, la mayoría de los caballos, los otros protagonistas de la temporada, gozan de su merecido descanso y la AAP está en pleno proceso de definición para que todos puedan ser parte de esta fiesta del deporte entre hombre y caballo. Ahora, solo queda esperar para, en apenas un año, poder volver a ser participe del lo que tiene marca y cuna argentina que es el mejor polo del planeta.