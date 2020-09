Financial Times: ¿cuál es ahora la rentabilidad de los programas de viajero frecuente?

Durante los últimos años, los ejecutivos de las aerolíneas han estado insinuado que los programas de viajero frecuente, particularmente en Estados Unidos, eran rentables. Fue necesaria una pandemia para revelar cuán rentables eran.

Un cuarteto de aerolíneas estadounidenses —American Airlines, United, Spirit y, más recientemente, Delta— han presentado sus programas de lealtad de los clientes como garantía para las grandes cantidades de nueva deuda necesaria para superar la crisis. Es posible que otras aerolíneas pronto hagan lo mismo.

Los documentos enviados a los acreedores contienen una enorme cantidad de información acerca del tamaño, de los márgenes y de las valoraciones de los programas, desde del AAdvantage de American hasta del MileagePlus de United y del SkyMiles de Delta, con cientos de millones de miembros entre ellos

Aeropuerto De LaGuardia en Nueva York - Europapress

“La rentabilidad y el tamaño de estos programas de lealtad representan la única razón por la que American Airlines no está en bancarrota en este momento”, comentó el analista de Stifel Joseph DeNardi. “Es la única razón por la que United no está en bancarrota o al borde de una”.

Los programas de viajero frecuente de las aerolíneas comenzaron en la década de 1980 como una herramienta de mercadotecnia para inspirar lealtad a la marca entre los viajeros, y se han convertido en una lucrativa fuente de efectivo. Las aerolíneas les venden millas a los bancos, los cuales luego las usan como recompensas en sus tarjetas de crédito, atrayendo así a los consumidores adinerados que quieren como titulares de tarjetas.

Dos negocios

En esencia, las aerolíneas tienen dos negocios: el primero transporta a las personas entre destinos y el segundo les vende esas personas a los bancos por una tarifa.

Las valoraciones recientemente asignadas a los programas de lealtad han superado las capitalizaciones de mercado de las aerolíneas mismas, lo cual implica que los inversionistas valoran el negocio de los pasajeros aéreos en menos de cero.

MileagePlus se valoró en un poco menos de u$s 22 mil millones en documentos financieros de bonos, mientras que la capitalización bursátil de United es de sólo u$s 10,6 mil millones. Los tasadores fijaron la valoración del programa de American Airlines en entre u$s 18 mil millones y u$s 30 mil millones, en comparación con su capitalización de mercado de menos de u$s 7 mil millones.

Delta Air Lines no ofreció una valoración pero, en enero, On Point Loyalty, una consultora especializada en programas de viajero frecuente, independientemente valoró a SkyMiles en casi u$s 26 mil millones, lo cual lo convierte en el programa más valioso de su tipo en el mundo. La capitalización de mercado de Delta asciende a u$s 20,7 mil millones

Europapress

Unas sólidas cifras financieras respaldan las considerables valoraciones. Los estados financieros proforma del programa SkyMiles de Delta mostraron ingresos brutos de u$s 5,7 mil millones e ingresos netos de u$s 2,5 mil millones en 2019, con un margen de beneficios del 42%.

En United, el programa de lealtad ganó u$s 1,8 mil millones —antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización— el año pasado, con un margen de beneficios del 34%. El programa fue responsable de aproximadamente una cuarta parte de las ganancias de la empresa con sede en Chicago.

United Airlines ofrece a sus clientes un mapa interactivo

con las restricciones de viaje - EuropaPress

Los programas de lealtad son particularmente rentables en EE.UU., donde las tarifas de las transacciones con tarjetas de crédito no están limitadas como en Europa, lo cual les proporciona a los emisores de tarjetas más dinero —y más incentivos— para pagar por millas.

Los programas también están creciendo. Delta les dijo a los inversionistas el año pasado que anticipaba duplicar los ingresos provenientes de American Express para 2023 a casi u$s 7 mil millones.

En contraste, la totalidad de los ingresos para 2019 de easyJet —la aerolínea económica europea con sede en el Reino Unido— fue de menos de u$s 8 mil millones.

DeNardi estimó que en 2019, dependiendo de la compañía, los programas de lealtad habían contribuido entre el 30 y el 50% de los beneficios de las aerolíneas estadounidenses. “Están fabricando estas millas por aproximadamente un centavo y las están vendiendo a sus socios de tarjetas de crédito por dos centavos”, él comentó.

Con sus programas de lealtad como respaldo, United recaudó u$s 6,8 mil millones en junio; Spirit recaudó u$s 850 millones; y Delta recaudó u$s 6,5 mil millones. American anticipa recibir u$s 4,75 mil millones del gobierno estadounidense mediante un préstamo con garantía.

Con la demanda de viajes aéreos aún baja debido al Covid-19, dijo DeNardi, este tipo de recaudación de fondos es una tentadora opción para la mayoría de la industria.

Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que las valoraciones de los planes de viajero frecuente tengan sentido. Algunas parecen ser “sorprendentemente altas”, opinó el analista de S&P Global Philip Baggaley, quien señaló que los programas de lealtad sólo generan utilidades cuando “hay una aerolínea, con sus aviones y otros activos, volando para brindarles recompensas a quienes quieren usar sus millas”.

La posibilidad de una quiebra de aerolíneas se cierne sobre las discusiones acerca de las valoraciones. Históricamente, el programa o desaparece si una aerolínea deja de operar, o es comprado por otra aerolínea, como fue el caso de Delta cuando adquirió el programa de Pan Am junto con otros activos en 1991. Sólo rara vez un programa logra sobrevivir a la aerolínea para convertirse en un negocio independiente. El caso más conocido, señaló De Boer, fue cuando el programa de Jet Airways se convirtió en InterMiles el año pasado.

Otra pregunta es qué significarán las revelaciones acerca de la rentabilidad de los programas de lealtad en relación con las valoraciones de las aerolíneas cuando se reanuden las operaciones de vuelo normales.

Algunos expertos de la industria han opinado que los precios de las acciones de las aerolíneas pudieran subir gracias a una mayor transparencia en un flujo de ingresos atractivo, constante y en aumento.

Tradicionalmente, las fortunas de las aerolíneas suben y bajan con la economía en general, y las flotas de las compañías conllevan enormes costos fijos que ‘devoran’ utilidades a menos que estén operando casi a plena capacidad. Los programas de lealtad representan lo contrario, con su crecimiento constante, con su escalabilidad y con su carencia de activos, señaló De Boer.

Eso atrae a un tipo diferente de inversionista, dijo él, uno más interesado en los dividendos que en beneficiarse de un cambiante precio de las acciones. Esos inversionistas “están dispuestos a pagar mucho más por cada dólar de beneficios por un negocio de lealtad de lo que están por un negocio de aerolíneas. Ellos lo consideran mucho más estable”.

DeNardi se cuenta entre los analistas que creen que los programas de lealtad justificarían un precio de las acciones más alto, si no fuera por la pandemia. Con la industria ahora inundada de capital proveniente de la recaudación de fondos de deuda y de capital, a él le preocupa que es posible que las aerolíneas compitan agresivamente por la participación de mercado, manteniendo bajos los beneficios incluso cuando los pasajeros regresen a los vuelos.

“Por fin sabemos lo que vale el programa de lealtad de United”, dijo DeNardi. “Pero no tenemos idea de cuánto vale la aerolínea porque nadie está volando”.