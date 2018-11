YouTube reduciría sus producciones desde 2020

Complicada por grandes jugadores como Netflix o Amazon, la aventura de YouTube en la producción de contenidos originales podría enfrentar un recorte a partir de 2020, según dejó trascender The Hollywood Reporter. En este contexto, Robert Kyncl, jefe de Negocios de YouTube, admitió que la compañía está atravesando una transición hacia una nueva estrategia que contemplaría algunas producciones gratuitas y libres de suscripción, aunque no de publicidad. Sin embargo, algunos de sus éxitos más resonantes, como Cobra Kai una continuación de la saga de Karate Kid, no formarían parte de este proyecto en el corto plazo.