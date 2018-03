Yahoo! se vende, y Google, el Daily Mail y Verizon son los principales interesados

La venta de la empresa estadounidense Yahoo! es inminente, y entre los principales interesados por la compañía que dirige Marissa Mayer se encuentran Google, el diario británico Daily Mail y la firma de telecomunicaciones Verizon, según trascendió ayer en varios medios especializados.

En el caso del Daily Mail (Grupo DMGT), de acuerdo con información de The Wall Street Journal, hay dos opciones para la operación. Una de ellas consiste en que, una vez que se llevara a cabo la compra, Yahoo! sería desmembrada en varias partes, y DMGT se quedaría con Yahoo Finance, Yahoo News, Yahoo Sports y otras divisiones de la web que dirige desde 2012 Marissa Mayer (ex novia de Larry Page, el cofundador y actual consejero delegado de Alphabet, la matriz de Google) y que sufrió el año pasado unas pérdidas de u$s 4360 millones.

La otra posibilidad es que un fondo adquiera Yahoo! y, a continuación, cree una nueva sociedad en la que estaría esta empresa más los activos online de DMGT, que tendría una participación en el capital de la nueva compañía. La empresa británica tiene una de las webs de noticias de más tráfico del mundo (www.adailymail.co.uk), además de una serie de medios especializados, entre los que destacan las revistas Euromoney e Institutional Investor. Si compra Yahoo, será la segunda gran compra que una empresa de prensa "tradicional" haga de un medio online, después de la adquisición por la alemana Axel Springer (Bild) de la web neoyorkina Business Insider, por 306 millones de euros, en 2015.

Por otro lado, un artículo publicado por la agencia Bloomberg informa que Google está estudiando la posibilidad de realizar una oferta por el negocio principal de Yahoo!, aunque sin mayores precisiones.

Se conoció también que Verizon, un operador de telefonía móvil de Estados Unidos, presentará una oferta la próxima semana que incluye la compra de la sede de Yahoo! en Japón. De acuerdo con la publicación, la empresa de telecomunicaciones valoraría a Yahoo! en u$s 8000 millones, aproximadamente. Verizon quiere reforzar su presencia en contenidos online, para lo cual ya adquirió el año pasado otra histórica de internet de los noventa, America Online (AOL) por u$s 4400 millones.

Yahoo! vale u$s 34.000 millones, pero la mayor parte de esa cifra procede del valor de Yahoo Japan -donde la empresa estadounidense tiene un 35,5% del capital- y, sobre todo, la web china Alibaba. Esos activos no están en venta, con lo que el valor total de Yahoo! podría rondar los u$s 6000 millones.

Paradójicamente, hace 8 años, en febrero de 2008, Microsoft ofreció u$s 47.500 millones por Yahoo!, pero la operación, a pesar de ofrecer una prima del 70%, no prosperó. La empresa fundada por Bill Gates se negó a pagar u$s 52.500 millones, que era la que reclamaba Yahoo! en ese momento.

Las empresas de televisión CBS, IAC y TimeWarner también parecen estar interesadas en el negocio.

Yahoo!, cuyas acciones han caído cerca del 30% desde finales de 2014, recibirá propuestas hasta el 18 de abril.