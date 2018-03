Woody Allen se actualiza y le vende los derechos de su próxima película a Amazon

Amazon Studios acaba de comprar los derechos en Estados Unidos de la nueva película de Woody Allen, que estrenará en cines y en "streaming" el próximo año, según anunció la compañía en un comunicado.

La cinta, rodada entre Nueva York y Los Ángeles, es una comedia romántica que se desarrolla en la década de 1930 y está protagonizada por Steve Carell, Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, Corey Stoll, Ken Stott y Jeannie Berlin.

Amazon decidió que estrenará el filme primero en las salas estadounidenses y, posteriormente, estará disponible exclusivamente para miembros de la plataforma Prime a través de Prime Video.

"Como en todas las relaciones que empiezan, hay mucha esperanza, afecto mutuo y buenos deseos. Las demandas vienen más tarde", indicó con su característico sentido del humor el propio Allen en el comunicado.

Por su parte, Roy Price, director de Amazon Studios, dijo que la compañía está "orgullosa" de aliarse con Allen en su siguiente largometraje.

Amazon, también, será el "hogar" de la primera serie de televisión creada por el artista neoyorquino, que contará con las actuaciones protagónicas de Miley Cyrus y Elaine May.

Por ahora, se sabe que constará de seis capítulos de treinta minutos cada uno y que transcurrirá en la década de 1960.

Además de participar como actor, Allen dirigirá y escribirá la serie, cuyo rodaje se espera que comience el mes que viene.

El director sorprendió embarcándose en este proyecto televisivo, y en su momento afirmó al respecto: "No sé cómo me metí en esto. No tengo idea y no estoy seguro por dónde empezar. Mi conjetura es que Roy Price lamentará esto", dijo el cineasta hace un año.

La serie se suma a otras destacadas apuestas de la empresa como "Mozart In The Jungle" y "Transparent", más el estreno de su primera película original "Chi-Raq" de Spike Lee.

Según Price, Amazon busca proyectos; tanto para producir como para adquirir, que sean de "mediano presupuesto", aproximadamente entre cinco y 25 millones de dólares.

La compañía no respaldará "películas de superhéroes de gran presupuesto" o "películas animadas de 100 millones de dólares", dijo. Tampoco serán "super-mega-esotéricas". Por ahora, Amazon se enfoca en dramas y comedias. "Pero hay una gran demanda de documentales en Amazon, así que tendremos que averiguar eso a tiempo", expresó el ejecutivo.