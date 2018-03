Wikipedia prepara un nuevo buscador sin publicidades para competir con Google

Con Yahoo! fuera del negocio y Google convertido prácticamente en un shopping virtual, el anuncio realizado por la Fundación Wikimedia, de la que depende la enciclopedia Wikipedia, en relación a que está trabajando en su propio motor de búsqueda en Internet, se convirtió en una verdadera esperanza para los internautas cansados del bombardeo de avisos.

El proyecto, que tiene un presupuesto de tan solo u$s 3,5 millones, una cantidad mínima si se piensa que del otro lado está una de las empresas más importantes del mundo, se enfocará solo en información no comercial, acorde a la filosofía de la organización. Así la primera parte del emprendimiento durará seis meses, la que se llevará a cabo gracias a la donación de la Knight Foundation.

"A través de este proyecto, la Fundación Wikimedia pondrá a prueba maneras de hacer que la información relevante sea más accesible e investigar métodos transparentes para la recolección, conexión y recuperación de información de acuerdo con los valores de la Wikipedia y la web abierta", indicó la compañía donadora en su página web.

De la misma forma, afirmaron que este buscador, llamado Knowledge Engine, se encargará de desplegar la información libre de todos los intereses comerciales. "Hoy, los browsers comerciales dominan las búsquedas online y de esta forma consolidan sus canales y limitan el acceso a la información. Este será la primera herramienta transparente", asegura.

Según The Next Web, aparentemente Wikimedia ya contrató un grupo de ingenieros investigadores que inicialmente debían crear mejores conexiones entre todas las funciones de la compañía, para que en algún momento se pudiera convertir en un buscador.

En este sentido, Wikimedia afirmó que está agregando nuevas fuentes de información, comenzando con OpenStreetMaps, y que también está trabajando en mejorar sus búsquedas para que vayan más allá del texto como tal para que incluyan posibilidades de relacionarse con el contexto, cosa que antes no se usaba.

Sin embargo, hay mucho detrás del Knowledge Engine que algunos miembros de Wikimedia y de la Wikipedia han denunciado los últimos días. El mero concepto de crear un buscador que pueda rivalizar con Google de una manera o de otra es algo que muchos miembros no quieren, y por eso, según fuentes, en las últimas semanas varios de estos miembros han abandonado la organización.

Empezando por lo más básico, que el Knowledge Engine es un proyecto que se está llevando, con mucho secretismo, algo impropio de una organización reconocida por basarse en principios abiertos. Incluso después de mucha presión, los responsables sólo han liberado bocetos y conceptos sueltos.

