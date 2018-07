Walmart también quiere entrar al negocio del contenido en streaming

La cadena de supermercados estadounidense Walmart se está planteando entrar en el negocio de la emisión de contenido en streaming mediante un nuevo servicio con el que trataría de competir con compañías del sector como Netflix o Amazon.

El portal especializado en tecnología The Information aseguró que Walmart cree que puede ofrecer una plataforma digital con series y películas por un precio menor al de las suscripciones de Netflix y Amazon Prime.

En Estados Unidos, la suscripción de Netflix cuesta al mes entre u$s 7,99 (usuario básico) y u$s 13,99 (premium), mientras que la oferta más económica de Amazon Prime Video tiene un precio de u$s 8,99 al mes. Los planes de Walmart pasan por crear una plataforma que cueste menos de 8 dólares al mes, aunque la compañía tampoco descarta desarrollar un servicio gratis que se sostenga económicamente con anuncios.

Según las fuentes consultadas por The Information, Walmart considera que, frente a la popularidad de Netflix o Amazon en las costas este y oeste de Estados Unidos, en el interior del país, que generalmente es una zona con menos recursos económicos, habría espacio para una oferta de streaming más barata que las existentes.

Actualmente, Walmart incluye en su oferta a VUDU, un servicio de videoclub a través de internet que permite alquilar contenidos audiovisuales a sus usuarios sin abonar una suscripción y pagando solo por las series y películas que el espectador quiere ver.

Además de Walmart, gigantes del entretenimiento y de la tecnología como Disney, Apple o Facebook han manifestado recientemente su interés por entrar en el mundo de la emisión en streaming para fortalecer su oferta actual en este sector.

Una alianza con Microsoft

Walmart también informó esta semana que iniciará una asociación estratégica con Microsoft para conseguir una "transformación digital". La medida tiene como objetivo competir mejor contra Amazon, que se está llevando una parte cada vez mayor de las ventas minoristas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las dos firmas explicaron que la asociación está enfocada en usar inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas para ayudar a administrar costos, expandir operaciones e innovar más rápidamente.

La plataforma informática en la nube de nivel empresarial de Microsoft, conocida como Azure, ayudará a Walmart a administrar operaciones que van desde la refrigeración y el aire acondicionado hasta la mejora de su cadena de suministro y transporte.

A principios de este mes, la consultora de investigación eMarketer aseguró que el crecimiento de Amazon le permitirá capturar el 49.1% de las ventas minoristas online de los Estados Unidos este año.

Amazon está muy por delante de rivales como eBay, con un 6.6% del comercio electrónico, y Apple, con un 3.9%, según eMarketer, que calculó la participación de Walmart en un 3.7 por ciento.