Universal supera los u$s 1000 millones por streaming

Universal Music Group, que pertenece al grupo francés Vivendi, se ha convertido en la primera discográfica que supera en los ingresos por streaming los u$s 1000 millones de acuerdo con los resultados financieros de 2015.

Este hito de UMG supone que los ingresos por streaming aumentaron un 56,2% respecto 2014, con unos ingresos de 610¥ millones. Mientras, los ingresos por descarga fueron de u$s 1110 millones, lo que supuso una caída del 13% respecto al mismo periodo del 2014. En global, los ingresos en formato digital fueron de u$s 2150 millones, esto supone un aumento del 8,6% respecto 2014.

Con estos resultados, las descargas representaron el 52% del negocio digital, mientras que el streaming el 48%. Ahora bien, Vivendi confirmó que en el segundo semestre de 2015, el streaming superó a las descargas 52% contra 48%.

Para UMG la música digital representó el 48% de todos los ingresos de la música grabada que fue de u$s 4480 millones. Por otro lado, los ingresos por formatos físicos cayeron un 6,7% con u$s 1540 millones. Por último, la división editorial Universal Music Publishing ingresó u$s 823 millones.