Una alegría para los jugueteros

"Cars" es uno de los bastiones de la juguetera Mattel, y a la espera de lo que ocurra con "Cars 3", las ventas netas de la firma entre enero y marzo sumaron u$s 735,6 millones, un 15,4% menos que en 2016, con un retroceso del 2,4% de su facturación internacional y una caída del 22,9% en Norteamérica. En concreto, las ventas de la muñeca Barbie registraron en el primer trimestre un descenso interanual del 12,5%, hasta u$s 123,4 millones. "Nuestros resultados del primer trimestre quedaron por debajo de nuestras expectativas", declaró Margo Georgiadis, consejera delegada de la compañía. No obstante, expresó su confianza en el efecto que pueda tener este estreno en el segundo trimestre del año. En Argentina seguramente también repercutirá en varios segmentos.