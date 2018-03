Un hombre amenazó a periodistas de Radio Nacional con explosivos y fue preso

El edificio de Radio Nacional, en el microcentro porteño, debió ser evacuado en la mañana de ayer y se interrumpió la transmisión por la irrupción de un hombre, finalmente detenido, que amenazó con explosivos, que después se comprobó que eran falsos.

El incidente, que causó momentos de tensión en la emisora, se produjo en el marco del estado de máxima alerta decretado por las autoridades por la coincidencia de la visita al país de Barack Obama, con los atentados terroristas ocurridos el martes en Bélgica.

El protagonista del incidente, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, fue identificado como Carlos Alberto Serbali, "aparentemente periodista", quien ya había cometido un acto similar en el diario La Capital de Rosario, en el año 2011.

El subdirector de la radio, Pablo Ciarlero, señaló que todo se inició cuando el hombre se presentó en el mostrador de la emisora, situada en Maipú al 500, la cual llegó a ser totalmente evacuada, en medio de escenas de pánico.

Tras reclamar un supuesto premio, el individuo, de unos 65 años, expuso un arma blanca y cuando el personal de seguridad intentó detenerlo, mostró que entre sus ropas tenía un chaleco con cartuchos que parecían ser explosivos, y se dirigió a los estudios.

"El personal de seguridad, como no sabía si eran explosivos, decidió evacuar el edificio y llamar a la Policía", explicó el directivo. Enseguida, la periodista Romina Manguel, que en ese momento le realizaba una entrevista al senador Rodolfo Urtubey, se vio obligada a interrumpir su programa.

"Estamos con un pequeño inconveniente, perdón, vamos a cortar la comunicación...", anunció la conductora, mientras se escuchaban gritos de fondo. El intruso, según testigos, abordó a Eduardo Anguita, compañero de Manguel en el ciclo "Poné Primera".

"Me achacó que fui miembro del ERP, me dijo que era un asesino y yo le pedí que se sacara el cinturón (explosivo)", relató Anguita.

Según Ciarlero, el hombre fue detenido por la Policía Federal y se comprobó que el cinturón tenía cilindros metálicos repleto de petardos y tuercas.