Twitter finalmente levanta vuelo y su valor se acerca a los u$s 20.000 millones

Desde su llegada a la bolsa de valores de los Estados Unidos, Twitter ha sido distinguida como "la decepción de Wall Street" por su bajo crecimiento. El primer semestre de 2017 confirmó esta percepción cuando su valor cayó por los suelos y surgieron rumores de su quiebra, pero en la segunda mitad del año mostró una recuperación que la ha inyectado de buenas perspectivas.

Un análisis del portal especializado en tecnología Tech Crunch revela que la red social no ha dejado de crecer desde agosto, incluso cerrando diciembre con una capitalización del mercado cercana a los u$s 20.000 millones (u$s 18.200), lo que significa un destacado crecimiento desde comienzos del año. A mediados de año, tras un semestre complicado, su valor estaba cerca de los u$s 15.000 millones.

El crecimiento de Twitter se acentuó en el último mes del año, después de que la consultora JP Morgan lanzara una nota positiva sobre la empresa. Además, a mediados de mes la red social anunció que tomaría más y mejores medidas para atacar los contenidos de "odio" en su plataforma.

Twitter no había anunciado una acción tan directa contra su problema de contenidos, por lo que la noticia resonó muy bien entre los inversionistas. Según relevan desde el sitio Economía Digital, los analistas consideran que otra razón importante para el crecimiento puede ser la decisión de subir el límite de caracteres para los tuits de 140 a 280, puesta en marcha en noviembre, una medida tan polémica como popular entre sus usuarios.

Hace más de un año, las posibilidades de que Twitter pidiera la quiebra eran bastante altas. Y aunque la compañía atacó algunos de sus principales problemas en los últimos 12 meses, la percepción que tienen los inversionistas de que su crecimiento no se compara al de Facebook sigue siendo su principal problema a combatir en 2018.

En tanto, la red social Snap, otra de sus competidoras y otra empresa que no ha conseguido demostrarle a Wall Street su capacidad de crecimiento, está muy por detrás en su valor, lo que demuestra que los cambios asumidos por Twitter le han ganado cuando menos algo de tiempo y aire en un mercado que todavía no está del todo convencido de su éxito.

Twitter (NYSE: TWTR) es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco, California, con filiales en San Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos. Twitter Inc. fue creada originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción de Delaware desde 2007. Con más de 3600 empleados, desde que Jack Dorsey la fundó en marzo de 2006, y lanzó en julio del mismo año, la red ha ganado popularidad mundial y se estima que tiene un poco más de 350 millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y manejando más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias.