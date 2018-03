Twitter festeja diez años en medio de una crisis

Hace 10 años y de manera más que discreta, nació Twitter, la red social del pajarito y los 140 caracteres. El primer tuit de Jack Dorsey (foto), cofundador, fue "Just setting up my twttr" (poniendo a punto mi Twitter). Hoy, Twitter tiene un número de seguidores activos relativamente corto: unos 320 millones, aunque más de 500 millones de personas tuvieron una cuenta. Sin embargo, pese a la diferencia de peso demográfico respecto a una red como Facebook (1600 millones de usuarios), Twitter tiene una influencia destacada y un impacto inmediato en los principales acontecimientos mundiales, como no la tiene su competencia. Sin embargo, la década le llega a la red social en medio de una crisis. Aunque celebre su aniversario bajo el hashtag #LoveTwitter, su crecimiento parece estancado y su modelo de negocio no arranca.