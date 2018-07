Spotify ya convierte sus playlists más exitosas en giras y conciertos en vivo

Hace más de un año Spotify lanzó el programa Fans First (Fans Primero) para premiar a los usuarios cuyos datos los categorizaran como "superfans" en base a su comportamiento dentro de la plataforma. De ser uno de estos seleccionados la compañía ofrece, encuentros con su artista favorito o preventa de entradas para sus conciertos. Así fue como esta acción consiguió generar en 2017 más de u$s 40 millones en venta de tickets.

De acuerdo al sitio especializado IndustriaMusical, la firma ahora tiene importantes planes de expansión hacia la industria de la música en directo.

En 2017 se anunció la primera de las playlists convertida en gira. Junto con Live Nation, Spotify dio vida a RapCaviar con seis fechas en Estados Unidos y las actuaciones de Gucci Mane, Lil Uzi Vert y Cardi B entre otros. Los seis conciertos hicieron sold-out. También se agotó la playlist "Who We Be" que pasó al directo con un solo concierto en Londres, y ya se anunciaron trece shows para 2018 con 2Chainz, Torey Lanez, Lil Pump y Migos, con Live Nation como socio.

De cara a 2018, no sólo RapCaviar subirá a los escenarios, el tour de Viva Latino! comenzará en Chicago el 23 de agosto y contará con Daddy Yankee, Bad Bunny y Becky G, grandes nombres de la escena del reggaeton latino. "Desde que lanzamos la playlist de Viva Latino! hemos sido testigos de un crecimiento de la cultura musical latina incluso mayor que nuestras mejores expectativas", observa Rocío Guerrero, Jefa Global de Cultura, Shows y Editorial en Spotify, quien comenta que la decisión de llevar esta playlist de gira es la verdadera evidencia del impacto de la música latina a nivel mundial en la actualidad.

Por otra parte, no parece que el interés de Spotify por la música en directo sea algo pasajero. Para sus oficinas de Indonesia y Latinoamérica actualmente están publicadas posiciones vacantes para "Editorial & Shows", y en febrero ya se buscaban puestos para producción de eventos en vivo con referencias urbanas y latinas, que guardan relación justamente con las giras de RapCaviar y Viva Latino!.

Aunque las cifras resulten muy positivas para Spotify, no se puede dejar de poner la noticia en contexto: sólo durante el primer trimestre de 2018, Ticketmaster generó u$s 372 millones, y los conciertos de Live Nation u$s 1000 millones en el mismo periodo. Y en este sentido hay que mencionar que estas giras de Spotify y las preventas exclusivas de entradas de Fans First siempre fueron "apoyadas" por estas compañías, AXS o Eventbrite.