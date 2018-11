"Spider-Man y "God of War" le dan a Sony ganancias históricas

La firma Sony está teniendo un año histórico al elevar sus perspectivas de ganancias por segundo trimestre consecutivo gracias a una serie de exitosos títulos de videojuegos que impulsan su negocio de consolas.

La ganancia operativa para el actual año fiscal hasta marzo será de 870.000 millones de yenes (u$s 7720 millones), más que el pronóstico anterior de 670.000 millones de yenes, informó la compañía. Los ingresos serán de 8,7 billones de yenes.

Alienta el optimismo el crecimiento de la división PlayStation, donde el mes pasado "Spider-Man" estableció un nuevo récord de ventas de un videojuego desarrollado por la empresa. Con lanzamientos de terceros en el trimestre de diciembre también en niveles récord, el negocio le proporciona además estabilidad en un año de incertidumbre respecto de la demanda de celulares, según Damian Thong, un analista de Macquarie Group Ltd.

"Este será el mejor año para la PlayStation para juegos de la compañía y en rentabilidad general de la plataforma", dijo Thong a Bloomberg.

En tanto, que alrededor de la mitad del aumento de las perspectivas, unos 110.000 millones de yenes, es producto de un incremento contable extraordinario por la compra de EMI Music Publishing este año.

El ingreso operativo fue de 239.000 millones de yenes en el trimestre de septiembre, lo que superó el promedio de las estimaciones de los analistas de 205.000 millones de yenes. Los ingresos fueron de 2,2 billones de yenes, en comparación con el pronóstico de 2,1 billones.

La ganancia operativa de la división PlayStation creció 65% respecto de igual período de 2017, a 91.000 millones de yenes en el trimestre de septiembre, lo que representa un tercio del ingreso total de la compañía. Las ventas para el trimestre de septiembre treparon 27%, a 550.000 millones de yenes.

Sony ya había elevado su pronóstico para la división en julio gracias al juego exclusivo para PS4 "God of War", del que en abril se vendió un récord de 3,1 millones de ejemplares en los primeros tres días. "Spider-Man", también exclusivo para PS4, superó esa cifra el mes pasado con 3,3 millones de copias en el mismo tiempo.

Fin de año también se perfila como fuerte gracias a una de las mejores ofertas de terceros en la historia de la PlayStation. Los analistas pronostican ventas récord de "Red Dead Redemption II", lanzado el viernes pasado, luego de que se convirtiera en el juego con mejor recepción por parte de la crítica del año, según Metacritic. "Call of Duty: Black Ops" estableció este mes otro récord de PlayStation por ventas digitales en el primer día. Otros grandes títulos esperados este trimestre comprenden "Battlefield V", "Fallout 76" y "Just Cause 4".