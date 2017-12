Soda Stereo derrota a Abel Pintos y se coronan como los argentinos más escuchados

Faltando pocos días para que finalice el año Spotify reveló su "Flashback 2017", un análisis de las tendencias, artistas, canciones y fenómenos musicales alrededor del mundo.

Soda Stereo sigue haciendo historia, ahora consagrándose en el primer lugar del ranking local de artistas argentinos y en el puesto 345 del Ranking Global de Artistas más escuchados.

Aunque posiblemente haya tenido bastante que ver el espectáculo basado en el grupo que realizó el Cirque Du Soleil en el Luna Park, "Soda Cirque", vale la pena recordar que el año pasado quedó en segundo lugar detrás de La Beriso, que había lanzado el éxito "No me olvides", que sino también hubiera liderado 2016.

Abel Pintos, La Beriso, Gustavo Cerati y Las Pastillas del Abuelo ocuparon el segundo, tercero, cuarto y quinto lugar del ranking local respectivamente.

La canción más escuchada de origen argentino a nivel local fue "Carnavalintro" de Chano, seguida de "Comerte a besos" de Pijama Party y "Crimen" de Gustavo Cerati.

Si hablamos de canciones en general, lógicamente "Despacito" se lleva más de un premio. Por estas tierras, el tema de Luis Fonsi con Daddy Yankee se encuentra liderando el ranking, seguido por "Me Rehuso" de Danny Ocean, "Shape of you" de Ed Sheeran, "Felices los 4" de Maluma, "El Amante" de Nicky Jam.

El puertorriqueño Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny y Ed Sheeran, son los artistas más reproducidos.

En tanto que en el rubro "discos" se imponen "Fénix" de Nicky Jam; "2. " de Ed Sheeran; "Energía" de J Balvin; "Primera Cita" de CNCO; y "Odisea" de Ozuna.

Por el mundo

El británico Ed Sheeran fue el más escuchado en todo el mundo en la plataforma con más de 6300 millones de escuchas, destronando a Drake, que se llevó el primer puesto en 2015 y 2016. Lo siguen Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar, y The Chainsmokers.

El informe destaca que fue un año histórico para la música latina, ya que su escucha aumentó en un 110%, con dos temas que llegaron al número 1: "Despacito" y "Mi Gente"; y diez canciones latinas aparecen en el Top 50 Global. "Despacito Remix" con Justin Bieber fue considerada "La canción del verano". Y Daddy Yankee también ocupó el puesto número 1 en julio, siendo el primer latino en alcanzar esta posición.