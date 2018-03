Snoopy y Charlie Brown cerca de pasar a manos chinas

La empresa Iconix Brand Group Inc. esta considerando la venta de una participación mayoritaria en Peanuts Worldwide LLC, que maneja los derechos de los personajes de las tiras cómicas de Snoopy y Charlie Brown.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios internacionales, los icónicos personajes creados por el dibujante Charles Schulz han despertado el interés de empresas e inversionistas chinos quienes ven en estas licencias un buen negocio. Dicho cómic tiene licencias en más de 100 países, las cuales generan cerca de u$s 30 millones en ganancias anuales.

La noticia, que incrementó el valor de las acciones de Iconix en 5%, se dio a conocer tres meses después de la ruptura de colaboración con la aseguradora MetLife, empresa que luego de más de 30 años, decidió alejar su marca de estos personajes.

Estimaciones publicadas por Insurance Journal y el WSJ, indicaban que MetLife pagaba cerca de u$s 12 millones por la licencia de Snoopy, muy poco en relación con sus multimillonarios ingresos.