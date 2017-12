Sin sorpresas: "Game of Thrones" fue otra vez la mejor serie del año

El sitio de cine, televisión y artistas más importante de la web, IMDb (Internet Movie Database), dio a conocer los 10 mejores programas de TV de 2017 y los 10 programas y miniseries más esperados de 2018.

La particularidad de este ranking es que en lugar de basar sus clasificaciones anuales en pequeños muestreos estadísticos, críticas, o clasificaciones de Nielsen, es que se utilizan datos exclusivos de IMDbPro basados en las vistas y comentarios de sus más de 250 millones visitantes únicos mensuales de la base de datos.

Así, los 10 mejores programas de TV de 2017 fueron: "Game of Thrones", "13 Reasons Why", "The Walking Dead", "Rick and Morty", "Stranger Things", "Vikings", "American Gods", "American Horror Story", "The Defenders", y "Taboo".

"La performance de seis años sin precedentes de Game of Thrones como la serie número 1 del año según lo determinan los rankings televisivos exclusivos de IMDbPro, habla de la creatividad y el arte de los más de 5000 actores y equipo que han contribuido con sus talentos al programa desde su estrenó en 2011. IMDbPro es el recurso esencial para los profesionales de la industria del entretenimiento que sirven tanto delante como detrás de la cámara", dijo Matt Kumin, director de IMDbPro.

"Rick and Morty se unen a nuestra lista de 2017 en el puesto número 4, haciendo historia como el primer show animado en aparecer en la lista Top TV de fin de año de IMDb. El show Adult Swim comenzó este año. La petición del programa de traer de vuelta a Szechuan Sauce de McDonalds fue noticia nacional, y la presentación de Pickle Rick se convirtió rápidamente en una de las favoritas de los fanáticos, entre muchos otros momentos memorables de la última temporada, informó Keith Simanton, editor de cine sénior de IMDb.

Según relevan desde The Daily Television, dentro del Top 10 de 2017, hubo cuatro nuevas series que debutaron en el listado no solo conectando con audiencias, sino también superando shows establecidos y favoritos de los fanáticos incluyendo "Westworld", "Mr. Robot" y "Orange is the New Black", que formaron parte de la lista de final de año de 2016. "13 Reasons Why" que se ubicó en el segundo lugar este año, "American Gods" (No. 7), "The Defenders" (No. 9) y "Taboo" (No. 10), todas hicieron su debut en la lista.

Dirigiendo la atención hacia 2018, el programa más esperado por los usuarios es "The Alienist", basado en el best-seller internacional del mismo nombre, protagonizado por Dakota Fanning, Daniel Brühl y Luke Evans. Las visitas a IMDb también indican que los fanáticos están ansiosos de darle la bienvenida a la familia Conner a sus hogares con el reavival de "Roseanne". Y con la popularidad del show "American Gods" este año, la miniserie de TV de su productor ejecutivo Neil Gaiman, "Good Omens", está también dentro de las más esperadas, posiblemente además debido al reciente anuncio de que Jon Hamm se ha unó al elenco.

Así, este listado se conforma por orden de la siguiente manera: "The Alienist", "Castle Rock", "Waco", "Cloak & Dagger", "Good Omens", "Titans", "The Resident", "Black Lightning", "Roseanne", y "Maniac".