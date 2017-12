Sin "Game of Thrones" en 2018

Tal como indicaban ya varios rumores, la octava y última temporada de "Game of Thrones" parece que no llegará en 2018, con estreno previsto para 2019, según indicó a Variety una de sus protagonistas. Así se lo confirmó al medio especializado la actriz Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark en la serie de HBO. Con apenas seis episodios, la producción de la última temporada comenzó en octubre de este año y se extenderá "entre seis y siete meses más", indicó Turner a Variety. Por otra parte, en el pasado upfront de la señal en Buenos Aires la compañía no mencionó a la serie entre sus títulos para el año que viene.