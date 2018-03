Se estrena en Argentina la serie "Bull"

El próximo 20 de abril a las 22 hs, el canal A&E estrenará "Bull", una nueva serie dramática que desenmascara la astucia y la manipulación que están en juego en los juicios legales más complicados. Combinando psicología, intuición humana y tecnología de última generación, el Dr. Jason Bull y su equipo "harán lo imposible para lograr la inocencia de sus clientes".

Inspirada en la primera carrera del doctor, escritor best seller y presentador televisivo Dr. Phil McGraw, fundador de una de las más destacadas firmas de asesoría y preparación legal, la serie está protagonizada por Michael Weatherly (NCIS); Freddy Rodriguez (The Night Shift, Six Feet Under, Ugly Betty), Geneva Carr (Law and Order: Criminal Intent), Jaime Lee Kirchner (Necessary Roughness, Mercy), Annabelle Attanasio (The Knick), y Chris Jackson (Oz, The Good Wife, Moana).

La primera temporada comienza cuando contratan a Bull para ayudar a defender al hijo de un millonario que tuvo relaciones sexuales con una chica narcotraficante de su escuela. Cuando el hijo es acusado por el asesinato de la niña, Bull debe usar sus habilidades y tecnología para deducir las intenciones de todos los involucrados.