Reestrenan en Argentina "Anochecer de un día agitado" de The Beatles

"Anochecer de un día agitado" ("A Hard Day’s Night" o "Yeah, Yeah, Yeah!"), la primera película que tuvo a los Beatles como protagonistas, realizada en 1964 por el director Richard Lester, que en un tono de falso documental retrata el furor que provocaba la banda en todo el mundo, será reestrenada este jueves, en los complejos Village Cines de todo el país, en donde se podrán ver copias remasterizadas.



El filme, realizado pocas semanas después de la histórica primera visita del cuarteto de Liverpool a Estados Unidos, es considerado un ícono de la cultura pop y un antecedente de los videoclips musicales que se popularizaron en la década del ’80. Con una alta cuota de sarcasmo, la trama narra la vida de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, los cuatro integrantes del grupo, en pleno apogeo de la banda, la cual se reducía a grabar discos, tocar en vivo, salir de gira y vivir encerrados en hoteles para protegerse del acoso de los fans.





En ese contexto aparece un personaje, interpretado por el actor Wilfred Brambell, que hace de abuelo de Paul McCartney, quien logra salir con ellos de gira y ser partícipe del estilo de vida de los cuatro músicos.



Los temas que se pueden escuchar son: "A Hard Day’s Night"; "I Should Have Known Better"; "I Wanna Be Your Man"; "Don’t Bother Me"; "All My Loving"; "If I Fell"; "Can’t Buy Me Love"; "And I Love Her"; "I’m Happy Just to Dance with You"; "Tell Me Why"; y "She Loves You".



Antes de su separación , Los Beatles también filmaron "Help!"; "Magical Mystery Tour"; "Yellow Submarine"; y "Let It Be"