Radio Nacional arrancó su nueva etapa con fuerte impronta periodística

Con la presencia del ministro Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Jorge Sigal, Secretario de Medios, Miguel Pereira, Presidente de RTA y Ana Gerschenson, Directora de Radio Nacional, se lanzó la nueva programación de la emisora que comenzó a salir al aire el día de ayer.



"Tenemos el derecho y el deber de convivir. Será una tarea de los medios públicos propiciarlo. Estamos decididos a ceder la palabra. Quien no piensa como yo, no es menos que yo. Es distinto. Solo distinto. Y su diferencia tiene que encontrar lugar en una sociedad democrática y orientada hacia la pacificación. Aspiramos a dejar atrás la prepotencia discursiva porque con ella nacen todas las prepotencias", sostuvo Hernán Lombardi y concluyó: "Convivir no significa verse forzado a subordinarse a ideas de otros, sino contar con el derecho y el espacio para expresar las propias, sin pretender arrogarse toda la verdad".



Por su parte la directora de la emisora, Ana Gerschenson, dijo que "la radio es de todos y apuntamos con un gran equipo de trabajo junto a Pablo Ciarliero como vice, a una radio federal, con opinión y con una gran diversidad de contenidos".



También participaron los directores de las otras frecuencias de Radio Nacional, como Bobby Flores de Nacional Rock 93.7, Marcelo Simón de Nacional Folklórica 98.7, y Pablo Kohan de Nacional Clásica 96.7, mientras que entre los invitados se pudo ver a Graciela Fernández Meijide, Eduardo Amadeo, Gabriela Ricardes (Secretaria de Contenidos Públicos) y Baltazar Jaramillo director de la Radio de la Ciudad. En tanto, se destacó la presencia estelar de Héctor Larrea "la voz" oficial de la radio, quien además continuará con su tira diaria por Folklórica.



Romina Manguel y Eduardo Anguita es la dupla que inaugura la primera mañana, cuyo arranque del lunes ya mostró un fuerte contenido periodístico en un día de mucha información dominado por la asistencia del presidente Macri al Congreso. Luego es el turno de Oscar "Cholo" Gómez Castañón, con información de todo el país. A la tarde desembarcan María Julia Oliván y Diego Scott, con un magazine de actualidad nacional. Román Lejtman conducirá "Va de vuelta", un periodístico para informarse en el regreso. Gustavo Noriega, Luciana Vázquez y Adrián Korol, le darán una segunda mirada a los temas del día. El fútbol y el tango a cargo de Roberto Perfumo y Horacio Pagani. En la noche estarán Alejandro Horowitz y Alejandro Katz, y en el cierre de la jornada Osvaldo Bazán.



La programación del fin de semana incluye Mario Wainfeld, Carlos Ulanovsky, Ingrid Beck, Eduardo Aliverti, José Pablo Feiman, Jorge Dorio, Pablo Mendelevich, Mona Moncalvillo, Felipe Pigna, Graciela Borges, Daniel López, Pacho O’Donnell, Coco Blaustein, Miguel Grinberg, Nora Massi y Daniel Viglieti, entre otros.