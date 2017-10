Quincy Jones lanza un "Netflix" de jazz

El mítico músico y productor Quincy Jones, cerebro de los discos más exitosos de Michael Jackson, como Off the Wall, Thriller y Bad, más el empresario Reza Ackbaraly, anunciaron Qwest TV, la primera plataforma de video on demand del mundo dedicada a todo lo que tiene que ver con el jazz.

Así, los abonados de Qwest TV, que se lanzará este año, elegirán cuándo y dónde ver una selección de contenidos exclusivos y originales, que incluirá conciertos, documentales, entrevistas y materiales de archivo. Se podrá disfrutar en dispositivos móviles y computadoras en calidad HD o 4K por un abono mensual de u$s 7,49.

Las suscripciones previas al debut de Qwest TV están disponibles desde el 6 de septiembre a través del sitio web Kickstarter. Además, los primeros 1500 suscriptores "cofundadores" tendrán el privilegio de ayudar a desarrollar el servicio de manera temprana y acceder a diversos beneficios.