Publican disco con temas inéditos de Jimi Hendrix

"Both sides of the sky", disco de estudio del guitarrista Jimi Hendrix con 13 cortes inéditos registrados entre 1968 y 1970, saldrá a la venta el próximo 9 de marzo, en varios formatos, informaron las discográficas Experience Hendrix y Legacy Recordings.

Este trabajo cerrará una trilogía iniciada en 2010 con "Valleys of Neptune", y que continuó con la publicación de "People, Hell and Angels", en 2013, que compendia material del artista fallecido en 1970 que nunca vio la luz, destacaron diarios estadounidenses. El nuevo disco incluye colaboraciones de Hendrix con los músicos Stephen Stills, Lonnie Youngblood y Johnny Winter, y muchas de las canciones presenta a la que luego sería conocida como "Band of Gypsys", con Billy Cox en el bajo y Buddy Miles en la batería.

"Desde que Experience Hendrix comenzó a restaurar el catálogo musical de Jimi Hendrix en 1997, nuestro objetivo ha sido el de presentar estas grabaciones fundamentales a los fans de Jimi con la mejor calidad posible", explicó a la prensa John McDermott, uno de los coproductores, junto a Janie Hendrix y Eddie Krame. "Estamos emocionados de haberlo conseguirlo. También nos hemos propuesto crear lanzamientos que presenten esta extraordinaria música en el contexto apropiado", aseguró. Desde la muerte de Hendrix se sostiene que hay material como para publicar varios discos con temas inéditos.