Productores argentinos hacen ruido en Boston

Dos productores argentinos consiguieron que la Alcaldía de Boston declarará el 12 de febrero día de Seu Jorge, el músico brasilero mundialmente reconocido por su trabajo para la película "Ciudad de Dios". Nicolás Boskis y Sebastían Fernandez, de Owl Master Booking, recibieron la Proclamación del decreto oficial junto al artista, en una fiesta que protagonizó el cantautor y que incluyó un concierto a sala completa en el Berklee College of Music Performance Center. Seu Jorge también ha logrado reconocimiento por sus apariciones en films como "Casa de Areia", "The Life Aquatic with Steve Zissou" de Wes Anderson", para el cual hizo la mayoría de los soundtracks en portugués, y "Tropa de élite 2". En tanto, la dupla de productores musicales sigue su trabajo en los Estados Unidos y con fuertes lazos con la Argentina: organizaron la presencia de la banda Stone Giant, de Boston, en la próxima edición de Lollapalooza en San Isidro.