Por u$s 50 millones Apple contrata a Spielberg para su primera serie de ficción

Apple irrumpe en el negocio de la televisión y lo hace de la mano de uno de los directores de cine más afamados, Steven Spielberg. La empresa ha llegado a un acuerdo con la NBC y Amblin Television, productora propiedad del cineasta, para crear una nueva versión de "Amazing Stories", una serie de ciencia ficción de gran éxito en los años 80. La ficción original fue dirigida por Spielberg y se emitió durante dos años en la cadena estadounidense NBC.

El acuerdo contempla diez episodios, cada uno con un presupuesto de más de u$s 5 millones, según detalló The Wall Street Journal. El guionista Bryan Fuller, responsable de series como "Hannibal", "American Gods" y "Heroes", será el productor ejecutivo.

La apuesta por el regreso de "Amazing Stories" es la primera gran decisión que toman los exdirectivos de Sony, Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, fichados por Apple en junio para dirigir la división de video de la compañía. En total, la empresa que dirige Tim Cook ha puesto a disposición de este dúo, que ayudó a producir "Breaking Bad", un presupuesto de u$s 1000 millones para desarrollar contenido original durante el próximo año, según informa el diario Expansión. Esta cifra todavía está lejos de los u$s 6000 millones que prevé invertir Netflix. De este modo, Apple sigue los pasos de otras compañías como Facebook o YouTube que en los últimos meses han apostado por desarrollar contenido propio. Otro que ha dado un paso adelante para hacerse con una parte del creciente negocio del streaming es Amazon que desde el año pasado ofrece Amazon Prime Video.

De acuerdo a los analistas, Apple entró en este mercado ya que durante años el iPhone, su producto estrella, ha empujado su negocio hasta el 54% de sus ingresos. Una excesiva dependencia, peligrosa en el caso de que alguna de las nuevas versiones del teléfono puedan presentar problemas técnicos, y que los de Cupertino han tratado de compensar diversificando su oferta de productos (iPad, iWatch, AirPods), y apostando por impulsar su área de servicios, su segunda fuente de ingresos con un 16% del total de la facturación del grupo. Una cifra modesta en comparación con el teléfono pero que no deja de crecer año tras año. Configurar una potente oferta de contenido audiovisual propio permitiría a Apple seguir ampliando su base de suscriptores. Hasta el momento, los de Cupertino han optado por producciones,como "Planet of the Apps" y "Carpool Karaoke", a través de Apple Music.