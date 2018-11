Por la obsesión del Oscar, Netflix cede una de sus principales banderas

Netflix estrenará tres de sus películas más esperadas en las salas de cine antes de que estén disponibles en su plataformas.

La medida aparece como una clara concesión de la compañía, que siempre ha dado prioridad a sus suscriptores, ya que es una condición para poder competir en festivales y premiaciones. El anuncio se produce después de meses de negociaciones entre Netflix y varias cadenas de cine independiente, y meses después de diversos problemas suscitados en el festival de Cannes por este tema.

Los tres títulos son "Roma", dirigida por Alfonso Cuarón, "La balada de Buster Scruggs", de los hermanos Coen y "A ciegas", de Susanne Bier.

Considerada como una de las cintas favoritas de cara a los premios de la Academia, la película del mexicano Cuarón estará en cines durante tres semanas. Se estrenará el 21 de noviembre en Los Ángeles y Nueva York. Después, el 29 de noviembre y el 7 de diciembre podría llegar a otros mercados, para estar disponible finalmente en la plataforma el 14 de diciembre, como se había dicho en un primer momento. Las otras dos películas contarán también con una semana de proyección en salas.

Según releva el sitio Fotogramas, el acuerdo es sin duda un gran movimiento de la compañía de streaming para colocar a "Roma" -ganadora del León de Oro en Venecia- como una de las apuestas fuertes en los Oscar, donde muchos la consideran favorita para ser la ganadora a la estatuilla de Mejor película de habla no inglesa.

"La balada de Buster Scruggs" en tanto, que se llevó el premio al Mejor guión en Venecia, estará disponible online desde el 16 de noviembre. Está protagonizada por Tim Blake, Liam Neeson y James Franco.

"A ciegas", protagonizada por Sandra Bullock, John Malkovich, Sarah Paulson y Trevante Rhodes, llegará a la plataforma el 21 de diciembre. La cinta es una historia de supervivencia en un mundo postapocalíptico.

Además, el cambio de estrategia se produce también antes del lanzamiento de otras de sus películas más esperadas y que podría levarse unos cuantos premios en el circuito: "The Irishman", dirigida por Martin Scorsese, que llega como el primer drama de mafia de Robert De Niro desde "Casino".

También se encuentran en esta situación importantes producciones, como "The Laundromat" de Steven Soderbergh, con Gary Oldman, Meryl Streep y Antonio Banderas; "The King" de David Michod con Timothee Chalamet como Enrique V y "The Last Thing He Wanted" de Dee Rees con Willem Dafoe, Ben Affleck y Anne Hathaway.

En este sentido hay que recordar que Netflix prometió una inversión de casi u$s 10.000 millones en contenidos.