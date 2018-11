Pensando en Disney, Netflix lanza una catarata de contenido familiar

"Maya and the Three" de inspiración mesoamericana, se estrena en 2021

Alrededor del 60 % de los suscriptores de Netflix a nivel mundial mira contenido familiar cada mes, y el año que viene tendrá una dura competencia con el nuevo servicio de streaming de Disney (Disney+) Teniendo en cuenta estos datos es que la empresa presentó una gran oferta de contenido animado, tanto películas como series originales.

Los proyectos nuevos, junto con los títulos que Netflix ya había anunciado, conforman una oferta con una variedad de estilos de animación, que incluye CG o imágenes generadas por computadora, 2D y animación fotograma a fotograma.

La programación está diseñada para todos, desde preescolares, pasando por niños hasta padres junto con sus hijos.

Los estrenos son "Maya and the Three", llega en 2021. Está ambientada en un mundo mítico de inspiración mesoamericana, donde una princesa guerrera debe reclutar a tres luchadores legendarios para salvar el mundo de hombres y dioses.

"My Fathers Dragon" (2021) es una película animada que cuenta la historia del joven fugitivo Elmer Elevator, que busca a un dragón cautivo en una isla llamada Wild Island.

"Go! Go! Cory Carson" (2019) es una serie animada para preescolares basada en los juguetes Go! Go! Smart Wheels de VTech Electronics.

"Kid Cosmic" (2020) es una serie animada de Craig McCracken (Las chicas superpoderosas) que trata de un chico que sueña en convertirse en héroe.

"Trash Truck" (2020) es una serie animada sobre un chico de 6 años, libre y lleno de mugre, que tiene como mejor amigo a un camión de basura.

"The Willoghbys" (2020) es una película de animación por computadora en el que cuatro hermanos son abandonados por sus padres egoístas.

"Jacob and The Sea Best" (2022) es una película de animación por computadora sobre un marinero que se hace amigo de un monstruo del mar.

"Klaus" (2019) es una película familiar de animación del guionista y director Sergio Pablos, de "Mi villano favorito".

"Mighty Little Bheem" es una serie animada india para preescolar, no verbal, sobre las aventuras del superhéroe Bheem.

"Motown Magic" (20 de noviembre de 2018) es una serie animada para familias que reúne 52 versiones nuevas de algunos de los clásicos de Motown de músicos como The Jackson 5, The Temptations, Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes y Smokey Robinson

"Over the Moon" (2020) es una aventura musical animada por computadora sobre una chica que construye un cohete espacial para viajar a la luna.

"Pinocchio" (2021) es el primer largometraje animado que dirige el ganador de dos Oscar Guillermo del Toro ("La forma del agua"), que rodará como un musical animado fotograma a fotograma.

Y "Wendell & Wild (2021) un largometraje de animación del escritor y director Henry Selick (El extraño mundo de Jack, Coraline y la puerta secreta) sobre dos hermanos demonios que escapan del inframundo y se encuentran en una ciudad donde deberán evadir al adolescente Kat, que tratara de destruirlos.