Paul McCartney: con las entradas agotadas, piden $ 45.000 en reventa

Más de $ 45.000 están pidiendo por una platea para ver el regreso de Paul McCartney a la Argentina. El ex Beatle se presentará en Buenos Aires en el Campo Argentino de Polo el 23 de marzo de este año y oficialmente ya no quedan más localidades.

En los sitios internacionales de reventa se ofrecen alrededor de 700 tickets para asistir al concierto y los precios son altísimos, comparados incluso con los costos originales que ya de por sí fueron de los más caros de los últimos tiempos.

Así, por ejemplo, la ubicación en el Campo Trasero, la más económica, costaba $ 2600 más el service charge, y en este momento en la web de StubHub se están ofreciendo en cifras que van de los $ 4000 a los $ 24.000. Mientras que en ViaGoGo están a un promedio de $ 4000.

El Campo Delantero (de pie) salió al público a un costo de $ 5250 (más service charge) y en StubHub piden entre $ 10.000 a 47.000; en tanto en ViaGoGo se ofrecen en unos $ 8000.

Por su parte, la Platea Preferencial, que tuvo un valor de salida de casi $ 7000 incluyendo el service charge y fue la de mayor precio para ver el show, se puede adquirir en StubHub en precios que van de los $ 15.000 a los $ 30.000; y en VíaGogo de $ 17.000 a $ 22.000.

Las plateas Trasera, Media y Dorrego se agotaron rápidamente y en Tickekek, la vía original de venta al público se podían comprar por $ 4000, $ 5000 y $ 6000. Ahora, tanto en StubHub como en ViaGoGo salen $ entre 10.000 y $ 25.000.

Lo que no se agotó es el Pack Hot Sound, un combo que cuesta $ 40.000, pero incluye un ticket de Campo Delantero; una invitación a la prueba de sonido de McCartney; recepción de hospitalidad previa al espectáculo; merchandising oficial del tour; laminado coleccionable de recuerdo; y personal dedicado "in situ".

El Freshen Up Tour se lanzó en septiembre en Canadá. En octubre llegó a Estados Unidos como headliner del 17 annual Austin City Limits Festival y a comienzos de este mes completó el tramo Japonés de la gira.

El lanzamiento del tour coincide con el debut del nuevo álbum del músico "Egypt Station" Paul en el puesto número uno del chart del American Billboard, liderando los rankings en muchos países del mundo.

Su último viaje a Sudamérica fue en 2017 con su masivo One On One Tour cuando tocó en Brasil y fue galardonado por vender más de 1,5 millones de tickets solo en ese país.

El tour traerá al artista de vuelta a la Argentina por primera vez desde hace casi tres años, en lo que será un show de casi tres horas de éxitos.

¨Amo Argentina, tenemos grandes recuerdos de haber tocado allí. Siempre es muy divertido así que sabemos que se viene otra memorable experiencia en camino. Volvemos con un nuevo tour con material que nunca antes hicimos en Argentina así que asegurense de venir. Los esperamos para una gran noche de rock and roll y fiesta!" anunció el músico cuando se conoció su llegada al país.