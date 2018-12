Para ver a Paul McCartney no hay crisis y se agotan las entradas

Ver a Paul McCartney en nuestro país nunca fue fácil ni económico. Es que a la alta demanda de tickets se le suma el costo. Sin embargo, a pesar de los tiempos de crisis que corren, gran parte de las entradas ya se encuentran agotadas. Todas las plateas de $ 4000, $ 5000 e incluso las de $ 6000 volaron directamente en los primeros días de la preventa que realizó el banco auspiciante. En este momento sólo se pueden conseguir lugares pero de pie; en el campo trasero, que cuestan $ 2600; y en el campo delantero, por cuyo acceso se están pidiendo $ 5250, pero hay que aclarar que en todos los casos se debe agregar el cargo por service charge, que en este caso parece más oneroso que nunca, encareciendo extremadamente el precio. Por ejemplo, en el caso del campo delantero, a la cifra mencionado hay que sumarle $ 790 más; y en el caso del campo trasero $ 390 más.

También existe una opción una posibilidad notablemente más cara: el El Pack Sound. Se trata de una opción tradicional en los shows del ex Beatle, en la que por $ 40.000 (+ $790) se puede acceder a una entrada VIP que permite asistir a la prueba de sonido y también a un concierto íntimo, en donde es posible conocer al ídolo.

Paul Mc Cartney anunció hace unos días sus primeros shows de 2019, llegando con su aclamado "Freshen Up Tour" a Sudamérica en marzo con un total de cinco shows en Chile, Argentina y Brasil.

El "Freshen Up Tour" se lanzó en septiembre en Canadá. En el mes de octubre llegó a Estados Unidos como headliner del 17 annual Austin City Limits Festival y a comienzos de diciembre completó el tramo japonés de la gira.

El lanzamiento de la gira coincide con el debut de su nuevo álbum Egypt Station en el puesto número uno del chart del American Billboard, liderando los rankings en muchos países de todo el mundo.

El último viaje de Paul a Sudamérica fue en el 2017 con su masivo One On One Tour cuando tocó en Brasil y fue galardonado por vender más de 1,5 millones de tickets solo en ese país, incluyendo su récord histórico en Río de 1990 en el que batió todos los récords mundiales de asistencias a conciertos con 184.000 asistentes.

McCartney estuvo en 3 oportunidades: en 1993, cuando realizó tres conciertos en el Monumental mostrando el The New World Tour; en 2010, en el mismo escenario y en el marco de la gira mundial Up and Coming Tour; y en 2016 durante la gira de One on One, con tres fechas.