Nile Rodgers y Chic llegan a la Argentina

El reconocido compositor y productor estadounidense Nile Rodgers se presentará el 12 y 13 de septiembre en el Teatro Gran Rex para repasar canciones de su grupo Chic, pionero de la música disco, el funky y predecesor del hip hop.

Rodgers, además, produjo éxitos como "Get Lucky" junto a Daft Punk; "Let’s Dance" de David Bowie; "Like A Virgin" de Madonna, y trabajó junto a Duran Duran, INXS, Mick Jagger, Grace Jones, Steve Winwood, Peter Gabriel, B-52 y Michael Jackson. Con Chic, formado en 1976, consiguió sus mayores éxitos con canciones como "Dance Dance Dance"‘, "Everybody Dance", "Le Freak", "I Want Your Love" y "Good Times".