Netflix estrenará este año 700 proyectos propios gracias a u$s 8000 millones de inversión

Año tras año la principal plataforma de películas y series online aumenta la inversión de contenidos y proyectos originales. De los u$s 6000 millones anunciados en 2017, el gigante de streaming pasó a u$s 8000 millones de presupuesto para este año, lo que se traducirá en 700 proyectos propios, de los cuales aproximadamente 80 de ellos se producirán fuera de los Estados Unidos.

El anuncio fue hecho por el CFO de Netflix, David Wells, en el marco de la Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley en donde reconoció que los contenidos originales están impulsando el crecimiento de la empresa, según relevan desde el sitio especializado TodoTVNews. Los nuevos shows y películas se sumarán a los ya exitosos títulos "Narcos", "Orange is the New Black", "Dark", "The Crown" y "Stranger Things".

Entre los próximos lanzamientos están "Aniquilación", protagonizada por Natalie Portman, "Perdidos en el espacio" o "The Innocents", además de los títulos fundamentales de la plataforma como "Stranger Things", que tendrá tercera temporada en 2019, o "Por 13 razones", que estrenará su segunda.

El ejecutivo también agregó que la compañía estará aumentando sus gastos en marketing "Creemos que el marketing es un multiplicador en el gasto de contenido", manifestó Wells. En este sentido el presupuesto subirá de u$s 1,3 mil millones en 2017 a u$s 2 mil millones este año.

El directivo de Netflix además se refirió a la reciente contratación del famoso productor Ryan Murphy (creador de series como "Glee" y "American Horror Story") en un acuerdo de u$s 300 millones por cinco años. "Nos gusta el tipo de contenido que crea porque atrae a las audiencias no solo en los EE. UU. sino a nivel mundial", aseguró Wells en su exposición.

La gran apuesta de contenido original por parte de Netflix se hizo visible cuando la compañía comenzó a pasó a tener más suscriptores a nivel internacional (52,03 millones) que en los Estados Unidos (51,92 millones). En la actualidad, la compañía cuenta con 117,6 millones de suscriptores, con 8,3 millones sumándose en el último trimestre de 2017.

Al parecer esta escalada de inversión en contenido original continuará aumentando con el paso del tiempo. De acuerdo a un informe publicado por The Diffusion Group, para el año 2022 los tres grandes del streaming, Netflix, Hulu y Amazon, triplicarán su inversión alcanzado los

u$s 10.000 millones por año.