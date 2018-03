Netflix anunció ingresos por u$s 8300 millones y batió todos los récords

Netflix sorprendió al mundo financiero al anunciar que en 2016 generó u$s 8300 millones en ingresos a nivel mundial, lo que supone un crecimiento del 35% con respecto a 2015.



Además, comunicó que terminó el año con 93,8 millones de suscriptores, de manera que sumaron 19 millones de clientes, frente a los 17,4 que añadieron en 2015. Netflix está disponible en todo el mundo menos en China.



Tan sólo el último trimestre de 2016 supuso para Netflix la entrada de 7,05 millones de suscriptores a nivel mundial, cuando la previsión era de 5,2. Se trata del mejor cuarto trimestre en cuanto a nuevos clientes de su historia.



Para comenzar 2017, la compañía prevé 5,2 millones de nuevos usuarios, de los cuales un millón y medio procederán de los Estados Unidos.



Para Reed Hastings, máximo responsable de la compañía que cumple diez años de su lanzamiento, "la próxima década será todavía más alucinante y tumultuosa, dado que Internet suplantará la televisión lineal y nosotros seremos líderes".



Según Ampere Analysis, Netflix invirtió u$s 4700 millones en 2016 en programación, y la cifra aumentará hasta los u$s 6000 en 2017. La consultora observa que ha invertido más en contenidos originales y rebajado la cuantía para producto de catálogo.



Como destacados en el terreno de los contenidos, Netflix habla de "Marvel’s Luke Cage", "The Crown" y la tercera temporada de "Black Mirror". Además, "Gilmore Girls: A Year in the Life" debutó en el Top 10 de todos los territorios. En tanto, la serie de animación "Trollhunters", de Guillermo del Toro, está camino de ser el show para niños original de Netflix más visto. También señala el éxito del lanzamiento de "The OA", una de las producciones más arriesgadas del servicio.



La plataforma por otra parte está incorporando contenidos internacionales. De Argentina estrenó la serie "Estocolmo", de 13 episodios, con las actuaciones de Juana Viale, Esteban Lamothe y Luciano Cáceres. También ya está disponible la serie "El marginal", emitida originalmente por la televisión abierta, pero que ahora se ha trasladado a los dispositivos electrónicos tanto en el mercado latinoamericano como para España, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. En el correr de este año estrenará "Edha", dirigida y guionada por Daniel Burman y producida por Netflix, una serie de 13 episodios que se define como un thriller ambientado en el mundo de la moda.