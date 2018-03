Negocian la que podría ser la última visita de Paul McCartney al país

Existen grandes posibilidades de que Paul McCartney visite la Argentina por cuarta vez entre los meses de septiembre y octubre. Varios productores de la región se encuentran sondeando la opción de que el ex Beatle vuelva al sur con una gira más extensa que lo acostumbrado, algo así como una recorrida definitivo antes del "retiro".

Según revela el diario chileno La Tercera en base a distintas fuentes de la industria, las negociaciones tienen como eje a la Argentina y desde ahí se están proyectando a otros mercados, entre los que figuran en un principio los vecinos Uruguay, Brasil y Chile.

En las gestiones, los promotores ya han tomado contacto con Barrie Marshall, el tour manager del autor de éxitos inmortales como "Hey Jude" desde 1989 y figura esencial para arreglar sus espectáculos en vivo.

La operación para el regreso del mítico músico siempre representa una rigurosa y planificada estrategia que involucra algunos de los costos más altos del circuito de conciertos a nivel planetario, ya que su solo cachet por concierto ronda los u$s 3 millones.

De acuerdo a los trascendidos, hasta ahora el país que ha dado más luces a este show en 2018 es Uruguay.

Es que tal como publicó el diario local El País, las gestiones para su próximo periplo sudamericano están "en proceso" y, para Montevideo, quedaron en manos de la empresa AM producciones, del empresario Eduardo "Atín" Martínez, también responsable de conseguir que los Rolling Stones se presenten en 2016 en el Estadio Centenario de esa ciudad.

Los últimos conciertos a nivel global de McCartney, que cuenta con 76 años, fueron en el pasado mes de diciembre en Australia y Nueva Zelanda donde no se presentaba desde 1993, como parte de la gira "One on one", donde interpretó un promedio de 40 temas, desde sus himnos en The Beatles y Wings, hasta el material solista de sus últimas travesías discográficas. "One on One" duró desde abril del 2016 a diciembre del 2017 y lo trajo al país en mayo con tres fechas que incluyeron una visita a Córdoba y dos shows en el Estadio Único de La Plata.

En esos tiempos, no tan lejanos, el dólar cotizaba a $ 14 para la compra y $ 14,50 para la venta, y los tickets se vendieron en unos u$s 100 las generales, y en alrededor de u$s 250 para las plateas preferenciales.

La primera vez que aterrizó por estas tierras fue por el año 1993, cuando realizó tres memorables conciertos en el Monumental mostrando el "The New World Tour" y de acuerdo a publicaciones de la época se pagó un promedio de u$s 120, coincidente con la época del 1 a 1 y la convertibilidad.

Y en el medio de esas actuaciones también se lo pudo disfrutar en 2010, en el mismo escenario, en el marco de la gira mundial "Up and coming-Tour", con localidades que se pagaron, a 4 pesos por dolar, entre u$s 50 la más económica y u$s 350 la Vip Platinum.

Vale la pena recordar que en 2014, "Macca" tenía prácticamente todo cerrado para presentarse en noviembre en River, pero el cepo cambiario dejó a la Argentina fuera de la gira de ese entonces.