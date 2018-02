Microsoft estudia la compra de EA Sports, que vale u$s 35.000 millones

Microsoft podría protagonizar una de las compras más importantes de la industria del entretenimiento, y fundamentalmente del sector de los videojuegos, si es que se terminan confirmando los fuertes rumores que trascendieron en los últimos días, ya que la operación le garantizaría una oleada de juegos exclusivos para su consola Xbox One.

Según publicaron medios especializados, una fuente muy cercana a la compañía fundada por Bill Gates, Microsoft reveló que estarían planeando adquirir Electronic Arts y así desmarcarse de su competencia más directa, en este caso PlayStation, que apunta muy alto para 2018 gracias a franquicias como "The Last of Us", "God of War" o "Spiderman2.

Es que además de acuerdo con el portal Polygon, la Xbox One está teniendo dificultades debido a su falta de contenido exclusivo no ha llamado tanto la atención de los gamers.

Diversos analistas hablan de que 2017 ha sido un gran año para Microsoft y que su capital de más de u$s 130 mil millones podría invertirse en comprar EA, cuya facturación anual es cercana a los u$s 5000 millones, y su costo podría rondar los u$s 35 mil millones.

La adquisición sería un notable empujón para la firma, ya que significaría contar con todos los derechos de juegos como FIFA, "Need for Speed", "Battlefield" o "Battlefront2 y otras de gran éxito también como "Dragon Age" o "Titanfall", donde tendrían libertad para desarrollar según su criterio, con todos los beneficios que esto conlleva.

Por otro lado, también existe la posibilidad, pero en menor medida, que Xbox podría incluso hacer una oferta por PUBG Corp, (desarrolladores de "PlayerUnknowns Battlegrounds" y "Battle Royal") o incluso ofrecerle una fortuna a Valve, creadores de "Counter Strike" y de la existosa plataforma de distribución digital Steam.

De todos modos, vale decir que en su último informe financiero Microsoft no ha hecho públicos datos concretos de ventas de su consola, pero sí ha compartido información que muestra que ha habido un crecimiento positivo y que el desembarco de Xbox One X ha sido saludable para las finanzas de la compañía. La empresa registró en el trimestre cerrado el 31 de enero de 2018 un incremento del 8% en los ingresos derivados de la división de videojuegos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Específicamente, este negocio significó ingresos por u$s 303 millones.