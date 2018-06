Microsoft compra en u$s 7500 millones una plataforma y hace historia

Microsoft Corp anunció que adquirirá la plataforma de desarrollo de proyectos GitHub Inc por u$s 7500 millones en una operación completamente en acciones, buscando reforzar su negocio de computación en la nube y expandir su influencia entre los desarrolladores de software.

La adquisición, que es la más grande de Microsoft desde que en 2016 se quedó con LinkedIn por u$s 26.000 millones y con Skype en u$s 8500 millones en 2011, es una gran apuesta en su floreciente negocio de computación en nube, que compite con el líder de mercado Amazon.com. Otras adquisiciones como las de Nokia (u$s 7200 millones) en 2013 y aQuantive (u$s 6333 millones) en 2007, se sitúan en ese ránking de operaciones de la firma de Bill Gates.

"La compra brindará a los usuarios herramientas para que desarrollen aplicaciones sobre su plataforma en nube Azure", dijo Ivan Feinseth, presidente de inversión en la firma de análisis de mercado Tigress Financial Partners.

GitHub provee herramientas de codificación para desarrolladores y se autoproclama el sitio web que alberga más códigos de computación en el mundo, con más de 28 millones de desarrolladores que lo utilizan.

Cuando la compra se cierre, GitHub se convertirá en una unidad de Intelligent Cloud de Microsoft.

Tras los informes surgidos el domingo sobre la posibilidad de este acuerdo, algunos usuarios de la plataforma se preguntaron en la red social Reddit si GitHub no terminaría "favoreciendo los productos de Microsoft por sobre las alternativas de la competencia".

Sin embargo, Microsoft dijo que GitHub operará independendientemente y los desarrolladores podrán utilizar sus códigos en cualquier sistema operativo, nube, o dispositivo.

"Microsoft es una compañía que pone a los desarrolladores primero, y uniendo fuerzas con GitHub nosotros reforzamos nuestro compromiso con la libertad, la apertura y la innovación de los desarrolladores", dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de la compañía, Satya Nadella.

El año pasado, el gigante tecnológico cerró CodePlex, una unidad propia que competía con GitHub, diciendo que esta última tenía la posición dominante respecto a albergar códigos abiertos y que la mayoría de esos proyectos ya había migrado hacia allí.