Mattel quiere que Barbie y He-Man se conviertan en estrellas de Hollywood

La multinacional del juguete Mattel acaba de lanzar una división cinematográfica encabezada por una productora nominada al Oscar, en un intento por convertirse en otra gran fuerza de Hollywood.

Robbie Brenner, quien se viene destacando en la industria del cine durante dos décadas y produjo la nominada a Mejor Película de 2013 "Dallas Buyers Club", dirigirá desde ahora Mattel Films con la tarea de abordar la antigua crítica de que Mattel no ha podido convertir sus clásicas marcas en franquicias de películas exitosas como sus rivales Hasbro y Lego.

Esta deficiencia además está pesando sobre las finanzas de la empresa, cuyos ingresos cayeron durante cuatro años consecutivos, mientras que sus acciones redujeron su valor a la mitad. El plan ahora es cambiar a la compañía de ser simplemente un fabricante de juguetes a una casa más eficiente en la creación de franquicias de entretenimiento global, según releva la agencia Bloomberg.

Dos de los primeros proyectos que se espera que Brenner encare para Mattel son películas basadas en la muñeca Barbie y los personajes de Masters of the Universe. Según los informes, ambos han estado en desarrollo durante años y se han visto retrasados por diferentes "reveses", incluido el hecho de que el año pasado la actriz que iba a interpretar a Barbie, Amy Schumer, abandonó la producción. La productora que dirigirá el equipo de cine de Mattel ha trabajado también en una buena variedad de films durante su carrera, que van desde cuentos de hadas como "Mirror Mirror" hasta películas de acción como "Aliens vs. Predator: Requiem".

"Masters of the Universe", con personajes como He-Man y Skeletor, fue una gigantesca franquicia de juguetes para Mattel en la década de 1980 con una exitosa serie de televisión animada, pero ahora es esencialmente una marca "muerta", muy parecida a lo que era "Transformers" antes de que Hasbro la reviviera con una saga de películas de acción con actores reales en 2007 que los catapultó a un fenómeno global. Y Hasbro no ha mostrado signos de desaceleración con una sexta película de esta franquicia que llegará a fin de año y tiene planes de hacer más.

Brenner ve el mismo tipo de oportunidades y al respecto declaró: "Generaciones de niños de todo el mundo han crecido con profundas conexiones emocionales con las marcas y los personajes de Mattel. Hay tantas historias que contar como muchas ideas que plasmar por estas marcas icónicas".