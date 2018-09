Marvel festeja 10 años de éxito con ingresos por u$s 17.000 millones

El cine de superhéroes parece haber llegado a la gran pantalla para quedarse por mucho tiempo. Marvel y DC compiten por un nicho de mercado que genera ingresos astronómicos en todo el mundo, lo que ha provocado que estas dos grandes empresas, que comenzaron como editoriales de cómics en los años 30 y que actualmente pertenecen a Disney y a Warner Bros. respectivamente, no hayan parado de lanzar títulos al mercado.

Aunque a lo largo de las décadas se estrenaron muchos films sobre superhéroes, no fue sin hasta 2008 que comenzó el gran éxito mundial del género. El ahora presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, decidió arriesgarse con un nuevo producto cinematográfico, abandonando así su participación en los proyectos de franquicias tan rentables como los X-Men. La nueva idea de Feige pasaba por ofrecer el protagonismo a los personajes secundarios de los cómics para crear un gran equipo de superhéroes que defendieran el mundo. Así fue como nació Iron Man, una cinta que en aquel entonces se consideró una película independiente y que fue criticada antes de ver la luz por la decisión del ejecutivo de sumar al polémico Robert Downey Jr. como protagonista. Sin embargo, y contra todo pronóstico, aquella película sobre un superhéroe sin poderes propios fue todo un éxito (tuvo un presupuesto de u$s 140 millones y consiguió una recaudación de mundial de u$s 585 millones) , lo que dio pie a que los productores decidiesen ampliar su historia con nuevos títulos y personajes. Así nació lo que se conoce ahora como el Universo Cinematográfico Marvel o por sus siglas MCU.

Desde aquel momento pasaron 10 años y hoy el MCU ya cuenta con 20 películas, siendo la última "Ant-Man and The Wasp" (2018), todas las cuales comparten continuidad con las demás. En conjunto, estos filmes han ingresado más de u$s 17.000 millones en taquilla en todo el mundo, lo que la convierte en la franquicia de películas que más dinero ha recaudado en toda la historia del cine.

De acuerdo a lo publicado por Box Office Mojo, la producción con la peor performance de Marvel Studios fue "El increíble Hulk" (2008) con u$s 263 millones recaudados en las boleterías de todo el mundo, mientras que "Avengers" 1 y 2 (2012 y 2015) son las más exitosas con u$s 1518 millones y u$s 1405 millones, respectivamente.

El anteúltimo estreno de este exitoso universo, "Pantera Negra" (2018), también logró pisar fuerte dentro del ranking con u$s 1334 millones. Y mientras se espera el estreno de al menos cinco películas más de la saga para 2019 ("Captain Marvel" el 8 de marzo; "Avengers 4" el 3 de mayo; "Spider-Man: Far From Home" el 5 de julio; y sin fechas de debut "Black Widow"; "Doctor Strange 2"; y "The Eternals"), en muchas partes del mundo están reestrenando buena parte de la serie, y además Marvel Studios con motivo de esta celebración presentó un nuevo afiche en el cual se puede ver a sus principales héroes y villanos en forma de emojis, pensados para ser utilizados en todos los dispositivos móviles, y se pueden adquirir por u$s 50, aunque al momento están agotados.