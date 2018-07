Luis Miguel: u$s 10 millones por la segunda temporada de su serie

La serie de Luis Miguel superó todas las expectativas. Si bien el "Sol de México" siempre ha sido considerado uno de los grandes artistas hispanoamericanos, nunca se creyó seriamente que su historia de vida lograra tanta repercusión. Los conflictos con su padre, la desaparición de su madre y una juventud de excesos, han generado un exacerbado fanatismo en los espectadores que la ven en Netflix, y no solo entre quienes eran fanáticos del cantante.

El éxito de esta producción ha sido tal, que los inversionistas que se animaron a poner plata en el proyecto ya han recuperado su dinero, e incluso ya disfrutan de las ganancias.

Así lo aseguró el empresario Carlos Bremer, quien es parte del grupo detrás de la producción de la serie. En conversación con el diario Reforma de México, el presidente de Value Grupo Financiero reconoció que a Luis Miguel se le pagó más de u$s 5 millones, y que se espera que Netflix invierta aún más si es que acceden a una segunda temporada. "Más les vale que abran bien la billetera (a Netflix) porque para ganar-ganar, hay que pagar. Si yo fuera él (Luis Miguel) no aceptaría menos de u$s 10 millones. A él le pagaron por la primera temporada más de u$s 5 millones () Creo que no se debe aceptar nada menor al doble o al triple", manifestó.

Desde su punto de vista, los nuevos episodios ya serían una realidad, debido a que "es un proyecto en el que todos ganan". "Netflix gana, los fans ganan, los millenials ganan, Luis Miguel gana, todos ganamos, pero de que hay que negociar bien, hay que negociar", estimó el empresario.

Bremer añadió además que dentro de las negociaciones también se encuentran los protagonistas Diego Boneta y Oscar Jaenada. "Estaban batallando con Boneta, pero no deben batallar porque para él puede ser también muy valioso. Y si Boneta no quiere, pues traemos otro. Claro, también que Boneta cobre más, tiene derecho", resaltó.

En este sentido, el productor ejecutivo Miguel Magnani ya confirmó que habrá una segunda temporada, y aunque aún no se reveló la fecha de estreno, sí trascendió que la nueva edición contará con un total de 20 capítulos, siete más que la primera.

La continuación de las aventuras y desventuras de Luis Miguel comenzará en el año 1990, cuando el artistas tenía 20 años de edad, hasta la actualidad.

Otro adelanto de lo que se verá en la serie lo dio el productor Gustavo Saldaña, quien publicó un video en su cuenta de Twitter, donde se ve a Marcelo Tinelli haciéndole una entrevista al mexicano tres días después de la muerte de su padre. También se apreciará más a fondo la relación con su familia, donde se los verá más unidos y cercanos.

Además, se podrá conocer sobre sus romances con Mariah Carey, Daisy Fuentes, Aracely Arámbula y Sofía Vergara. Por otra parte, Magnani señaló que cada momento que se ve y se verá reflejado en la serie es seleccionado por el cantante. "Es un hombre que ha pasado por muchas situación difíciles, pero las ha enfrentado", indicó.