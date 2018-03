Los nominados al Oscar además ganan viajes, autos y cirugías por u$s 230.000

A pocos días de la 88º edición de los Oscar (28 de febrero), la Academia se prepara para la gala con una nueva bolsa o canasta de regalos para los nominados a sus categorías principales, que recibirán u$s 230.000 en productos y servicios.



Este año, los obsequios van desde un un viaje de 10 días a Israel (u$s 55.000), pasando por un sistema de "elevación de pechos con la técnica vampiro" (sin implantes) (u$s 1900), hasta un juguete sexual exclusivo para las mujeres de la marca Fiera Arouser (u$s 200).



La obsesión de Hollywood por la juventud de sus representantes también se manifiesta en otros de los presentes: una cirugía facial con láser (u$s 5300) y un suministro de por vida de cremas para la piel (u$s 31.200). El alquiler ilimitado de autos Audi durante un año (u$s 45.000), un viaje de 15 días a Japón (u$s 45.000) y una donación en su nombre de más de u$s 6000 de alimentos para animales en un refugio también forman parte de la lista de presentes, que además comprende, entre otros "lujitos", un tratamiento Spa en casa (u$s 5000);

sesiones con el personal trainer de las estrellas Alexi Seletzky (u$s 900); un Reloj Solar (u$s 500); M&M’s personalizados (u$s 300); productos de peluquería Gina (u$s 250); vaporizador Haze Dual (u$s 250); una botella de mezcal El Silencio (u$s 75), anteojos de sol Phantom Glass (u$s 50); parches para las axilas Dandi Patch que sirven para evitar la transpiración (u$s 21); y un aparato para eliminar la pelusa marca Gleener on the Go (u$s 12).



El año pasado, la bolsa fue cotizada a un valor de u$s 160.000, considerado "excesivo" en relación a los u$s 85.000 de 2014 y a los u$s 48.000 de 2013. En galas anteriores, los viajes han sido una constante, así como polémicos regalos como un rejuvenecedor genital para mujeres, un sistema robótico de transplante de pelo y una reducción de peso no-invasiva.

No más discursos largos

Asimismo, la Academia prepara un cambio que dará fin a los interminables discursos de agradecimiento de los ganadores, obsesionados por no olvidar a ninguno de sus familiares, amigos o colaboradores. Según los productores de la gala, los vencedores podrán entregar una lista con las personas a las que deseen dar las gracias. De esa forma, mientras transcurren sus 45 segundos sobre el escenario del teatro Dolby de Hollywood, los nombres en la lista aparecerán en la parte inferior de la pantalla.



La nueva norma fue dada a conocer durante el almuerzo de nominados que se celebró el día lunes en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.